O třicet korun více než v minulém roce zaplatí letos turisté na zámku v Lednici na Břeclavsku. Loni jej navštívilo do poloviny října 218 000 lidí. Například za prohlídku tamních nejvíce navštěvovaných reprezentačních sálů sáhnou do peněženky pro 240 korun. Zdražení se týká všech prohlídkových okruhů lednického zámku i dalších památek pod správou Národního památkového ústavu na jihu Moravy.

Zdražení vstupného na zámcích v kraji:



* Důvod: především navýšení ceny energií, pro rok 2022 v průměru o více než 120 %, vyšší také náklady na opravu a údržbu či další

* Navýšení vstupného: v průměru o 30 korun, tedy přibližně o 15 procent

*Vstřícnost k dětem: letos vstupné pro děti a mládež do 18 let nižší o 10 procent, tedy 40 procent základního vstupného

* Lednice: reprezentační sály: nově 240 korun, ještě loni 210 korun

Podle kastelánky Ivany Holáskové jsou důvodem vyšších cen vstupného především rostoucí ceny energií a inflace. „Naposledy jsme zdražovali v roce 2020,“ řekla.

Správci památek podraží lístky v průměru o patnáct procent, současně ale pokračují ve snižování vstupného pro děti a mládež. Loni lístky pro návštěvníky do osmnácti let snížili na polovinu základního vstupného. „V letošním roce bude vstupné pro tuto kategorii ještě o deset procent nižší, tedy na čtyřicet procent základního vstupného,“ sdělila mluvčí Národního památkového ústavu Dagmar Šnajdarová.

Například Markéta Polachová z Velkých Bílovic na Břeclavsku nepovažuje nynější zdražení za natolik velké, aby ji to od návštěvy hradů či zámků odradilo. „Přes léto navštívíme maximálně pět až šest památek, zvýšení vstupného není důvod, proč je od letoška nenavštívit, i když chápu, že pro vícečlennou rodinu to může být větší zásah do rozpočtu,“ poznamenala žena.

Podobně to má i Břeclavan Roman Figura. Zdražení vstupného považuje ve srovnání s jinými položkami za spíše malé.

I přes nynější navýšení cen však podle správců památek výnosy ze vstupného nepokryjí všechny zvýšené náklady, ale přibližně jen třetinu. „Letos jsou pro Národní památkový ústav ceny za energie vyšší v průměru o více než 120 procent. Zvýšily se také náklady na opravu a údržbu a další. Souhrnně výdaje v tomto roce vzrostou o přibližně 150 až 190 milionů korun,“ vyčíslila Šnajdarová.

Stále bez placení se turisté dostanou do lednického zámeckého parku. Zavedení vstupné je zatím odloženo na neurčito. „Až začneme s velkou obnovou, v parku bude na mnoha místech staveniště a omezený provoz. Letos ani příští rok vstupné určitě vybírat nebudeme,“ ujistila Holásková.

Součástí investice za zhruba 150 milionů z evropských peněz je památková obnova katakomb a Maurského domu. Vzniknou nové cesty, sochy se dočkají restaurování. „Zatím vyřizujeme administrativu. Netroufám si odhadnout časový horizont, ale věřím, že na jaře by se měl upřesnit," poznamenala kastelánka.

Opravy ve Valticích po krupobití

Zda bude mít zdražování energií a dalších položek vliv na dílčí opravy a údržbu lednického zámku, zatím kastelánka Holásková nechce odhadovat. „Není hotový státní rozpočet. Uvidíme, co se nám z drobnějších oprav podaří prosadit,“ uvedla.

Záchranáři v Rajhradě loni přijali orly nebo luňáky. Vytížení byli i po tornádu

Na zámku v sousedních Valticích pokračují opravy střechy, fasády a oken po loňském krupobití, které předcházelo tornádu na jihu Moravy. Zdražování na ně nemá vliv. „Jde o součást pojistných událostí. Cena je pevná, nasmlouvaná. Větší část oprav už je hotová,“ sdělil kastelán Richard Svoboda.

Od loňska je turistům přístupný také zrekonstruovaný zámeček Belveder na okraji Valtic. Vstup do něj je zdarma, a tak by to mělo podle Svobody také zůstat. „Chceme, aby to bylo výletní místo. Chystáme tam výstavu porcelánu," nastínil kastelán.