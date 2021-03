O bydlení ve 'zlatém kříži' v Hevlíně je zájem, parcely hned mizely

Hevlín – Stejně daleko do Vídně jako do Brna a pouhých třicet kilometrů do Mikulova i Znojma. O bydlení v takzvaném ‚zlatém kříži‘ v Hevlíně na hranici s rakouským městem Laa an der Thaya, je nebývalý zájem.

O bydlení v takzvaném 'zlatém kříži' v Hevlíně je zájem. Šestačtyřicet pozemků v lokalitě U vodojemu rozebrali zájemci během několika dní. Na snímku místostarosta Hevlína Václav Čaj. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Posledních šestačtyřicet zasíťovaných parcel pro výstavbu rodinných domů rozebrali minulý týden zájemci během několika dní. „Dokonce už teď máme asi sedm zájemců navíc,“ potvrdil místostarosta obce Václav Čaj. Pozemky zasíťovala obec v loni v jihovýchodní části obce v lokalitě U vodojemu. „O bydlení v Hevlíně je velký zájem, z řad místních obyvatel i třeba lidí z Brna. Většinou se jedná o pracující v Rakousku, kteří si tak zkrátí dojíždění. Domácím jsme chtěli nabídnout bydlení doma,“ uvedl starosta obce Antonín Pichanič. Do přípravy pozemků vložili Hevlínští zhruba třicet milionů korun. Pozemky nabídli zájemcům za sedm set korun za metr čtvereční. „Všechny náklady se nám tak vrátili, nechtěli jsme na tom vydělat,“ zdůraznil Pichanič. Za sto milionů: silničáři startují opravy objízdných tras v okolí Nových mlýnů Přečíst článek › Při rozdělení parcel mysleli Hevlínští i na zeleň mezi domy. „Nakonec jsme zvolili kompromis a u domů ponechali větší zahrady, lidé si tam zeleň vysází dle vlastních představ a možností,“ dodal Čaj. Už nyní uvažují představitelé obce o další lokalitě k výstavbě. „Vytipovali jsme další pozemky, které už jsou i v územním plánu obce, v budoucnu se lidé dočkají dalších pětadvaceti parcel. Jsme ale teprve na začátku,“ plánuje Pichanič. Obec se zhruba čtrnácti sty obyvateli si chce udržet a přilákat především mladé obyvatele. „V posledních letech jsme zaznamenali úbytek obyvatelstva, chceme ho zvýšit,“ poznamenal Pichanič. Do Hevlína se nedávno přestěhoval i dvaasedmdesátiletý Josef Kořenek. „Když jsem to tady viděl, neváhal jsem. Obec je upravená, čistá, je tu klid, služby fungují perfektně. Dělají se tu akce pro lidi. Je tu dobré bydlení,“ vyjádřil se obyvatel nového bytu pro seniory.

