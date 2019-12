Chvalovice /FOTOGALERIE/ – Pod olověnou oblohou fouká chvalovickými ulicemi v sobotu dopoledne studený vítr. Zdaleka je ale slyšet veselé vyhrávání dechovky. Přišel čas kateřinských hodů a dvanáct mladých párů studenému podzimu navzdory v parádních krojích prochází vsí a zve na večerní zábavu.

Na tradiční Kateřinské hody zvalo v Chvalovicích v sobotu dvanáct krojovaných párů. | Foto: Deník / Martin Moštěk

Zrovna mají zastávku u stárků. Krojovaní sedí v obýváku, stojí v kuchyni, je jich zkrátka plný dům. „Pro dům je to pocta, když se v něm chasa zastaví. A letos to nic není, chasa tu má jen zastávku, loni u nás snídali, to bylo práce víc,“ usmívá se Jana Pekárková a roznáší další tácky s občerstvením. Z plného domu má radost. „Je dobré, když je plný dům, pořád lepší než prázdný. S chasou jdou letos všechny naše děti. Máme hlavního stárka, jedno děvče a nejmladší jde letos s chasou poprvé,“ dodává Pekárková.