O tábory na jihu Moravy zájem je, někteří rodiče ale s přihlášením vyčkávají

Zaplaceno. Jedenáctiletý syn a patnáctiletá dcera Aleny Pavloňové z Adamova na Blanensku se už těší na letní tábor. Mají jet na čtrnáct dní na Vysočinu do tábořiště Kláskův mlýn. „Loni jsme kvůli epidemii koronaviru vyčkávali snad až do června. Letos se snad už vše zklidní a uvolní. Samozřejmě počítám s tím, že se děti můžou vrátit dřív nebo že se tábor nakonec neuskuteční. Ale věřím, že epidemie je už na ústupu a bude to bez problémů. Bez tábora s kamarády by pro moje děti nebyly prázdniny to pravé,“ řekla žena.

Letní dětský tábor, ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Organizátoři pobytových i příměstských táborů, které Deník na jihu Moravy oslovil, mají plné ruce s přípravou. I když stále nejsou jasná omezení a vývoj epidemii, většina z nich tábory neruší ani nabídku zásadně neomezuje. „Nemůžeme rezignovat a čekat, co bude. Tábory připravujeme a ty příměstské se už docela plní. První termín je už plný asi z poloviny, druhý je zaplněnější. Celkem je teď přihlášeno třiaosmdesát dětí. Zájem rodičů je možná o fous menší než jindy, vyčkávají. Jak se ale uvolní vládní nařízení, myslím si, že bude plno hned,“ uvedl David Gros z Vodáckého centra Znojmo. Pátrání mezi Útěchovem a Adamovem skončilo tragicky: pohřešovaného našli mrtvého Přečíst článek › Přihlášky na tradiční putovní vodácké tábory na řekách Dyji, Ohři a Lužnici budou podle něj řešit až později v dubnu a květnu. Zájem o ně bývá velký. Naopak Dům dětí a mládeže v Mikulově na Břeclavsku letos pobytový tábor podle lektorky Evy Pfefferové vynechá. Loni na něj vyrazila asi jen polovina dětí z běžného počtu čtyřicet. „Nevíme, co bude. Ani do budoucna. Dříve, před koronavirem, bývaly právě pobytové tábory zcela obsazené a rodiče čekali na každé volné místo. Nyní chystáme pouze tábory příměstské. A obsazené zatím nejsou. Rodiče vyčkávají. Možná se i bojí, že by mohli přijít o peníze, nevím,“ uvedla žena. Tábory k létu patří Pobytové tábory na základně v Ruprechtově a příměstské tábory už připravují také ve vyškovském středisku volného času Maják. „Tábory máme téměř zaplněné a volných míst zbývá málo. Čekáme na pokyny, vše budeme řešit aktuálně podle situace. Budeme se snažit udělat vše proto, aby děti mohly tábory absolvovat. Kontakt s vrstevníky jim chybí a tábory k létu prostě patří,“ poznamenala ředitelka střediska Ludmila Nováková. Letní dětský tábor Jitřenka, který se nachází ve Ždánickém lese na pomezí okresů Vyškov a Hodonín má plně obsazené první tři z pěti plánovaných turnusů. U posledních dvou turnusů zbývá volných jen čtvrtina míst. „Jakmile jsme v lednu na portále spustili přihlašování, tak se velice brzy obsadilo šedesát procent míst. Samozřejmě ještě nevíme, jaké nastaví hygienici pravidla, včetně povinného testování. V tom bych ale zatím problém neviděl,“ řekl za organizátory tábora Bohumil Žandovský. Nejistý vstup do zoo. Otevřou další obchody, lidé si nakoupí i na Zelňáku v Brně Přečíst článek › Připomněl, že jim v současnosti chodí nabídky dotačních programů na doučování dětí na táboře. Na to ale podle něj při dvoutýdenním pobytu není čas. „Především se musíme s dětmi seznámit tak, aby si tábor užily. Je nesmysl, abychom zjišťovali, jak jsou na tom v kterém předmětu a začali je doučovat,“ kroutí hlavou Žandovský.

