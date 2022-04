„Jedná se o první letošní jízdu do Hevlína. Cestující nasednou na první vlak před tři čtvrtě na dvě odpoledne v Hrušovanech a přes Hrabětice pojedou do Hevlína a zpět. Jízdy potrvají do nočních hodin,“ pozval k zážitkům Jakub Maršalík ze Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, jenž jízdy pořádá.