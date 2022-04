Podle starosty Znojma Jakuba Malačky ale město zatím žádné oficiální vyrozumění o ukončení mediací neobdrželo. „Cílem vedení Znojma je aby se majetek vrátil do vlastnictví města, kvůli závažným porušením kupní smlouvy,“ vyjádřil se Malačka.

Areál někdejších jatek prodalo město K-produktu před zhruba devíti lety za účelem výstavby výrobních hal s vyhlídkou vytvoření nových pracovních míst. S podmínkou, že nový vlastník zahájí stavbu do dvou let. To se podle představitelů města nestalo a proto před více než rokem na mimořádném jednání zastupitelé schválili vypovězení smlouvy. Podle katastrálního úřadu to ale na přepis vlastníka nemovitosti nestačí a žádost města o změnu zápisu zamítl.

Soud nařídil mediace obou stran, na nichž se měly dohodnout. To se nepodařilo. „Město neustále požadovalo řadu složitých znaleckých posudků, aby potvrdilo svůj požadavek. Nepodalo přitom žádný návrh na vyrovnání,“ sdělil Ondruš.

S tím Malačka nesouhlasí. „Počítáme s kompenzacemi za práce, které K-produkt na pozemku provedl. Určí je znalec a jestli budou ve výši jedné koruny nebo jednoho milionu, jsme ochotni je zaplatit. Za tyto peníze získáme zhodnocený pozemek o práce, které na něm byly provedeny. Nejsou to žádné peníze navíc,“ poznamenal Malačka.

Problém je ale podle něj požadavek K-produktu na zaplacení ušlého zisku a nákladů na soudní řízení. Způsobené škody počítá K-produkt na miliony. „Náhradu škody budeme požadovat v případě soudního rozhodnutí ve prospěch města i K-produktu, tedy obou případech. Včetně zmrazení investic a k cenám platným ke dni odstoupení od kupní smlouvy. Máme nabídku od kupce za čtyřiadvacet milionů korun. Kvůli sporům o majetek jsou ale všechny transakce s ním zablokované,“ upozornil Ondruš.

Jeho prostřednictvím poslala společnost e-mailové dopisy zastupitelům, v nichž upozorňuje na to, že neobdrželi všechny potřebné informace, například analýzu finančních rizik spojených se zpětným převodem majetku městu. U soudu bude společnost požadovat také jejich svědecké výpovědi.

O oprávněnosti požadavku města jsou ale v tomto případě přesvědčeni i opoziční zastupitelé. Dopis K-produktu považuje za pokus o vytvoření nátlaku na zastupitele třeba lídr znojemských Pirátů Pavel Nevrkla. „Požadavek města na vrácení majetku je logický a legální. Kupní smlouvu podepsal K-produkt se všemi podmínkami, které nesplnil a ústupky se mu udělaly už několikrát. Pokud by toto právníci města neustáli bylo by to divné,“ vyjádřil se Nevrkla.

Také on by uznal finanční vyrovnání za zhodnocení majetku. Nikoliv však požadavky K-produktu na náhrady škod. „Chceme mít pozemek k dispozici, jinak dál bude nevzhlednou a neudržovanou součástí města,“ má jasno Nevrkla.

To, že neměli zastupitelé všechny informace k dispozici akceptuje. „Je logické a běžné, že během jednání se všechny informace neodkrývají,“ dodal Pavel Nevrkla.