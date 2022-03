Do Znojma jsem přišel před asi dvaceti lety. Ze začátku jsme se snoubenkou žili střídavě tam i tady, ale jak přišly děti, usadili jsme se tu natrvalo.

Jak nyní prožíváte dění na Ukrajině, máte tam rodinu?

Na Ukrajině mám celou velkou rodinu, tetičky, strýčky, bratrance, sestřenice. Ti jsou naštěstí dál od bojové linie u Lvova. Moji kamarádi, ale žijí a bojují ve válečné oblasti, dělám si o ně starosti.

Pomáháte jim nějak konkrétně?

Před asi třemi dny k nám přicestovaly tři ukrajinské matky s dětmi, sehnali jsme jim a zaplatili podnájem. Když jsem je viděl, hlavně ty děti, zasáhlo mě to. Všichni byli zničení, prožívají velmi těžké chvíle.

Troufáte si odhadnout jak válečná okupace skončí?

Mám černé myšlenky. Projevy a slova ruského prezidenta Putina jsou hrůzostrašná. Obávám se, že to dopadne špatně. Mám strach, že se do konfliktu zapojí západní země a to už pak nebude sranda.