Tým občanských demokratů ve Znojmě posílí také noví členové. Ředitelka tamní pedagogicko-psychologické poradny Petra Špačková, pořadatel sportovních a kulturních akcí Martin Veselý a majitel společnosti vyrábějící čokoládu a někdejší dlouholetý trenér znojemských florbalistů, staronový člen ODS Libor Šťasta.

Podle vyjádření členů výboru je cílem přinést změnu. Novými členy, vizemi a plány. „Věřím, že mám zkušenosti, které mohu v politice využít a ODS tak snad získá více důvěry v očích obyvatel Znojma. Chci vytvořit tým, který bude udávat směr v důležitých oblastech prostřednictvím odborníků. Budu stavět především na lidech a jejich schopnostech a dovednostech,“ uvedl nový předseda znojemského sdružení František Koudela.

Jako dlouholetý předseda vinařského sdružení VOC Znojmo a ředitel Znojemské Besedy se chce zaměřit především na tyto oblasti. „Vinařství, kultura, cestovní ruch, podpora podnikatelů, řemesel a učňovských oborů. Právě v nich mohu nabídnou své zkušenosti,“ plánuje Koudela.

Rozhodnutí zapojit se do politiky zvažoval od poloviny loňského roku. „Nabídky se objevují již několik let, ale až teď vnímám, že nastal čas se aktivně zapojit. Nejblíže mně vždy byla ODS, takže jsem měl jasno, kam poputuje moje přihláška. To, že jsem byl navržen a pak zvolen předsedou místního sdružení je pro mě velký závazek, důvěry si vážím,“ řekl Koudela.

Má za sebou devítiletou praxi učitele, třináct let předsedá prvnímu tuzemskému apelačnímu sdružení vinařů VOC Znojmo a každoročně pořádá třeba jarní Festival vín VOC Znojmo. Posledních sedm let šéfuje Znojemské Besedě, která zaštiťuje Znojemské historické vinobraní, Znojemský advent, Dny partnerských měst, Slavnosti okurek, Znojmo žije divadlem. Stará se no znojemské podzemí, divadlo a vloni i o mimořádné projekty na podporu koronavirem zasažených oblastí kultury a cestovního ruchu #znojmochutná a Znojemské t(r)ipy. Působí v Radě Vinařského fondu ČR, Asociaci sommelierů ČR jako ředitel pro vzdělávání, a zasedal v komisi pro kulturu a památkovou péči Jihomoravského kraje.