Starosta: obchvat i železnice jsou nutné, Znojemští potřebují žít v 21. století

Zásadní krok, který by k vysněné vizi obyvatele posunul, je vyřešit dopravu. Včetně stále diskutovaného obchvatu města, zatím se už rýsuje zrychlení železniční dopravy. Mezitím se ale Znojemští pouští do obřích investicí. „V polovině července startuje stavba nového bazénu v Louce, začínáme také s parkovacím domem a srdeční záležitost všech obyvatel je připravovaná rekonstrukce Domečku. Všechny tři investice provází kontroverze,“ říká Malačka.

Rozhodl jste se rozseknout váhání se stavbou bazénu v Louce za 285 milionů korun. Původně jste ale patřil k příznivcům rekonstrukce lázní, co rozhodlo?

Plavání ve Znojmě má obrovskou tradici a spoustu významných osobností. Jsme ale také největší obec s rozšířenou působností v republice, pod niž patří 111 obcí. A zároveň máme jediný krytý bazén, do kterého se všichni sjíždí. Plavání je také jediný školou povinný sport a několik tisíc dětí plave právě ve Znojmě. Na druhou stranu, dřív neměl nikdo odvahu rozseknout, jestli se budou rekonstruovat stávající lázně z 50. let, nebo jestli se postaví nový bazén v Louce. Nekonečně dlouho se to odsouvalo a do lázní se neinvestovalo. Rozhodnout to není jednoduché, protože jsou v tom vždycky emoce. Spousta lidí má k lázním citovou vazbu a chtěli by, aby se opravily. Původně jsem patřil mezi ně. Jel jsem sbírat zkušenosti do Zlína i jiných měst. Všude nás utvrzovali v tom, že je výhodnější postavit nový bazén. To doporučili i odborníci z nezávislé komory architektů. Mají zkušenosti a nemají klapky na očích. Na základě argumentů jsem změnil názor a podepsal smlouvu na výstavbu. Věřím, že je to správné rozhodnutí.

Jedná se o hodně peněz, jak moc to zatíží pokladnu Znojma?

Máme zažádáno o 90 milionů korun u Národní sportovní agentury, chtěli bychom požádat ještě kraj, od něhož už máme 10 milionů korun, soutěžíme i úvěr. Máme ho spočítaný tak, aby neohrozil příští vedení města a zadluženost nepřesáhla 45 procent rozpočtu. Jistí nás také přebytky z minulých let.

Velké diskuse provází i plánovaná stavba parkovacího domu v centru. Jak se k tomu postavíte?

Všichni by ho chtěli, všichni vnímají nedostatek parkovacích míst. Ale s jeho umístěním mají lidé problém, jenže někam parkovací dům dát musíme. Město má dva pozemky které by na to byly vhodné. Nechali jsme udělat několik studií, které jsou dostupné na webových stránkách města. Ty jednohlasně nedoporučují stavět v centru města, ale u stávajících lázní. Do poloviny srpna budeme znát také matematicko dopravní model, který určí kolik aut by se do parkovacího domu vešlo, aby se nesukovala doprava v místě. Pak bychom nechali vypracovat projektovou dokumentaci, což trvá rok, rok a půl. Stavět by se mohlo asi za dva roky. Vlastně nemáme jinou možnost.

Na parkovací dům máme v rozpočtu našetřeno, počítáme s částkou 160 milionů korun.

Rekonstrukce Domečku je ale věc, na kterou se Znojemští snad těší?

To je pocitová, srdeční záležitost, která má původ v někdejším společenském životě ve městě. Bude to nákladná rekonstrukce, máme už první vizualizace, podobu ale chceme ještě projednat s obyvateli. Původně byl Domeček otočený směrem do parku, kde byl hlavní vchod. Vznikla tam přístavba a s architekty teď řešíme, zda přistavět ještě druhé křídlo, aby to tvořilo symetrii. Vše s úctou k památkové budově. Proto chystáme na podzim veřejnou prezentaci s architekty.

Často jsou slyšet připomínky k Hornímu náměstí. Velká kamenná plocha bez života, říkají mnozí?

Ke mně se velmi často dostává, že by tam chtěli vrátit zeleň, uvítali by vodní prvek, nelíbí se jim dřevěný stánek, který tam je. Na druhé straně slyším, že je tam málo kaváren a posezení. Připravujeme proto anketu pro obyvatele, aby nám řekli, jak Horní náměstí vnímají. Vytváříme mix otázek, abychom pak vyhověli většině. Musíme brát v úvahu i požadavky památkářů, právě třeba s umístěním zeleně, stromů. Tam budou jen omezené možnosti.

Co se ve Znojmě dlouhodobě nedaří?

Obrovský problém je doprava. Není to jen o obchvatu nebo přeložce kolem Znojma. Je to i modernizace tahů na Brno a Jihlavu. Jezdí nám městem hodně kamionů, chtěl jsem zavést mýto, ale to mi na kraji zamítli. Teď bojuji za to, abychom udělali vysokorychlostní vážení, která fungují v jiných krajích, i v sousední Vysočině. Všude máme vyjeté koleje, ty se objevují za chvíli i na opravených silnicích. Nadáváme na to, že je nekvalitně udělaná práce, ale to, že nám tady jezdí přetížené kamiony je fakt. Ví se také o tom, že je tady překladiště. Po republice přejedou ta kamiony dva, přeloží se a do Rakouska jedou tři. Pokud to nebudeme aktivně kontrolovat, tak budeme pořád jen opravovat hlavní tahy a nedostane se pak na ty okolní, které jsou také potřeba. Mobilní vážení v režii policie je nedostačující, mělo by sloužit jako doplňkové.

Cesta k úlevě dopravy je také rozšiřování silnic v některých úsecích, aby byla možnost předjetí nejčastěji právě kamionů. To nejde ale za městem, stejně jako obchvat. Nemáme žádnou legislativní pravomoc ho posunout nebo zrušit.

S dopravou souvisí i železnice, podporujete současné plány Správy železnic?

Máme skvělé spojení na Vídeň, kde jsme za hodinu a čtvrt. Ale když chytnete špatný spoj, jedete tři hodiny do Brna. Správa železnic má skvělou studii, měla by se elektrifikovat trať na Břeclav. Ale na Brno to bude pořád dlouhé. Ale vypadá to, že se podaří prosadit i vznik nové tratě, která by se připojila na vysokorychlostní trať u Pohořelic. Což by cestu do Brna zkrátilo na 25 minut. Tomu se snažíme maximálně pomáhat. Pokud to na ministerstvu dopravy na podzim schválí, začne se stavět do 10 let.

Jak byste chtěl vidět Znojmo právě třeba za deset let?

Jsem hrdý na naše unikátní historické město, ale chtěl bych, aby bylo i dobrým místem k životu, patřící do 21. století, pro moderní občany. S tím souvisí právě doprava, a plány s ní spojené. Lidé by odtud nemuseli odcházet za prací do Brna, kdyby tam mohli za půl hodiny dojíždět každý den. Mohli by se sem naopak začít stěhovat. Vyřešit dopravu, by přineslo významný rozvoj městu, nebývalý za desítky let. Dopravní dostupností by získalo Znojmo i strategickou polohu. Pro obyvatele, investory, pracovní příležitosti i turisty.