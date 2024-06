Spolek Obchvat dlouhodobě poukazuje na to, že aby obchvat plnil správně svoji funkci, má vést jinudy. „Obchvat je nutný, o tom vůbec nepochybuji, ale tak, jak je nevržený, nic neřeší. Nabízíme levnější, schůdnější a rychlejší řešení pokračování obchvatu podél železnice a s vyústěním pod dyjskou křižovatkou,“ sdělila na dotaz Deníku Lenka Poláková, která je předsedkyní spolku.

Jak doplnila, postavit je třeba pět staveb. V plánu pro příští rok je pokračování v dostavbě první části. Stavba „Znojmo obchvat I.“ byla zahájena už v roce 2006. „Dosud není dokončena její část v prostoru mimoúrovňové křižovatky Suchohrdelská kvůli nedořešeným sporům s odpůrci obchvatu . Zbývá dokončit úsek o délce sedmi set padesáti metrů, který by ho napojil do aktuální silniční sítě,“ připomněla Trubelíková.

Městem, které leží na hlavní trase z Rakouska na Prahu, denně projede na dvacet tisíc aut, z toho asi dva tisíce tvoří kamiony. V ranních a odpoledních hodinách je doslova ucpané osobními auty. „Dostat se někam v ranní špičce, kdy jedou všichni do práce, nebo v té odpolední, když se zase vrací domů, je nadlidský úkol. Dopravě ve městě by ulevil obchvat,“ postěžovala si například Jana Hlávková.

Státní silničáři oponovali, že současné trasování obchvatu odpovídá dlouhodobě sledovaným Zásadám územního rozvoje a také je v souladu s územními plány obcí, které protíná.

„Změna trasy obchvatu by znamenalo opětovné posunutí v čase o dalších minimálně deset let. Změny Zásad územního rozvoje jsou časově náročné a navíc lze očekávat, že i v jiném území bychom se setkali s občanským odporem. Držíme se stanovených koridorů a strategie Ministerstva dopravy,“ vzkázala Trubelíková.

Stavba obchvatu Znojma a letecké snímky z roku 2007

Na odpor aktivistů naráží výstavby obchvatů i dálnic napříč republikou. „Aktuálně je to například stavba prvního úseku dálnice D49 ve Zlínském kraji. Jedná se o úsek mezi Hulínem a Fryštákem, který plánujeme zprovoznit už koncem roku 2024. V minulém měsíci odpůrci stavby docílili skutečnosti, že stavební povolení pozbylo právní moci,“ poukázala mluvčí Trubelíková.

Úleva od kamionů

Znojemská radnice v těchto dnech řešila, jak městu ulevit od přetížených kamionů. K jednání se s vedením města sešli zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Správy železnic, ministerstva dopravy, policie a dalších organizací.

Shodli se na tom, že ideální je přesunovat zboží vlaky a ulevit tak silniční dopravě. „Nejúčinnějším receptem by byl přesun zboží na železnici. Jak na schůzce informovali představitelé Správy železnic, existují dotační programy pro vybudování terminálu, který by Znojemsku mohl nabídnout roční tranzit až jednadvacet milionů tun zboží. To je téměř třikrát více než projede přes hraniční přechod Hatě,“ sdělila Denisa Mandátová z oddělení vnějších vztahů znojemské radnice.

Jak dodala, vybudování takového terminálu je záležitostí vzdálené budoucnosti. Jeho výstavba se totiž odhaduje na tři čtvrtě miliardy.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Pomoci ochránit opravené silnice by mohlo vážení kamionů. „Přetížený kamion zničí silnici více než deset tisíc osobních aut. Jsem ráda, že o nutnosti vážení vozidel jsou přesvědčeni všichni dopravní odborníci. Pokud se nevyřeší problém přetížených kamionů, budou muset průtah městem opravovat pořád dokola. Nyní prověří různé možnosti, jak vážení kamionů ve Znojmě zavést. Občané i město si zaslouží konečně slušné silnice," uzavřela místostarostka Petra Svedíková Vávrová.