Ti na začátku letošního roku docílili zrušení územního rozhodnutí pro dostavbu 752 metrů silnice, která by již postavenou část obchvatu propojila se zbytkem dopravní sítě. Ředitelství už ale zahájilo povolovací proces v novém modelu, pomůže jim letos schválená novela liniového zákona.

Úředníci nyní pracují na projektové dokumentaci pro takzvané společné povolení. To spojuje územní rozhodnutí a stavební povolení do jednoho balíčku. „O společné povolení dříve žádat nešlo. Umožnila to novela liniového zákona a výrazně to ušetří čas," vysvětlila mluvčí silničářů Lucie Trubelíková.

Případné odvolání, kterými doposud odpůrci dostavbu obchvatu blokovali, se tak projedná v jednom řízení a nikoliv zvlášť u územního rozhodnutí a následného stavebního povolení.