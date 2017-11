Obloha nad Podyjím tmavne. Astronomové chválí výhled, obce šetří za osvětlení

Znojemsko – Úspory pro obecní kasy, klidnější život pro zvířata i čistší výhled na oblohu nad Podyjím přináší po roce příprava oblasti tmavé oblohy nad Podyjím. Obce a správa Národního parku Podyjí loni podepsaly příslušné memorandum, zástupci parku nyní usilují o získání další podpory.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Změn si za posledních rok všiml Radek Dřevěný ze Znojemské astronomické společnosti. „Je poznat, že obce v okolí parku postupně mění svoje veřejné osvětlení a výhled na oblohu je tak čistší. Takový je zatím v každém případě subjektivní dojem z pozorování. Předpokládám, že ho časem potvrdí opakování měření jasnosti oblohy, které bylo v Podyjí naposledy před dvěma lety,“ řekl znojemský astronom.

Jak dodal, Podyjí má pro pozorování oblohy poměrně dobré podmínky. „Oproti jiným oblastem je tu zatížen světelným znečištěním menší. Dobré výchozí podmínky ale neznamenají, že není co zlepšovat. Poznat je totiž například takříkajíc každá lampa, kterou obce vymění a nahradí šetrnější,“ dodal Dřevěný.

V na výměnu osvětlení se právě chystají například v Havraníkách „Jedním z důvodů je i to, že jsme se přihlásili k memorandu o tmavé obloze a chceme napomoci splnění jeho cílů. Osvětlení mimoto již obnovu potřebuje,“ řekl starosta Aleš Kňazovčík.

Představitelé obce zatím hledají vhodný dotační program. „Ověřujeme podmínky na ministerstvu životního prostředí, protože podle prvního propočtu by jejich program pro nás příliš výhodný nebyl. Zkoumáme i další možnosti a podle informací, které získáme se rozhodneme o dalším postupu,“ dodal starosta.

Nové lampy už svítí například v ulicích a podél cest v nedalekých Hnanicích, jedné z obcí na okraji národního parku. „Důvodů k výměně obecního osvětlení bylo hned několik. Stávající osvětlení dosluhovalo. Staré lampy, takzvané sadové, navíc nebyly zrovna úsporné a provozní náklady už byly docela citelné,“ řekl starosta Hnanic Martin Dvořák.

Potvrdil, že při výběru nových svítilen mysleli představitelé obce i na snížení světelného znečištění. „To byl další důvod, proč jsme chtěli změnu. Vybírali jsme z několika druhů lamp a volili takové, které naplní všechna naše kritéria. Byli jsme zvědaví, jak lidé změnu přijmou, ale odezva je dobrá,“ podotkl starosta.

Obnova osvětlení Hnanice přišla loni na milion dvě stě tisíc korun. „Polovinu jsme získali díky dotaci pro obce v národních parcích. Vynaložené peníze by se nám měly vrátit do zhruba pět let. Úspory za letošní rok ještě nemáme spočítané, protože vyúčtování přijde později, ale víme, že energetická náročnost poklesla díky šetrnějších zářivkám o zhruba tři čtvrtiny, další úspory očekáváme i z aukce energií,“ řekl starosta.

Podobně starosta Vranova nad Dyjí a šéf svazku obcí Vranovska Lubomír Vedra. „Nová LED světla máme po celé obci. Uspoří pětaosmdesát procent energie. Navíc viditelně ubylo světelného smogu,“ podotkl starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra.

Doplnil, že výměnu osvětlení chystají i další obce Vranovska. „Snižování světelného smogu je prospěšné obcím i přírodě, proto tuto iniciativu považuji za přínosnou,“ uvedl Vedra.

O pokračování dotačního programu pro obce se přičinili i zástupci Národního parku Podyjí. „Snažili jsme se, aby pro obce v národních parcích zůstaly v příslušném programu Státního fondu životního prostředí právě peníze na veřejná osvětlení. Snažíme se pro myšlenku oblasti tmavé oblohy získat i další obce. Vedle těch, které již loni podepsaly naše memorandum jsme oslovili stovku dalších. Chystáme také jednání s Jihomoravským krajem a Vysočinou,“ vypočítal mluvčí Národního parku Podyjí David Grossmann.

Oblast tmavé má zajistit co nejnižší míru světelného znečištění. V České republice nyní existují tři. V Beskydech, Jizerských horách a v okolí Manětína na pomezí plzeňského a karlovarského kraje. V Podyjí začala příprava oblasti před před rokem, v ideálním případě má sahat od Podyjí až ke staré zemské hranici do Slavonic.