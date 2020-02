Klidnější snad budou rodiče malých dětí, kteří si s nimi na jaře zajdou na dětské hřiště na Žižkovo náměstí ve Znojmě. Pracovníci Městské zeleně tam v uplynulých dnech začali stavět menší plůtek. Ten má zabránit náhlému vběhnutí hrajícího si dítěte na chodník, případně blízkou, velmi frekventovanou silnici. „Plot vzniká na základě přání maminek dětí pro větší bezpečnost,“ informoval starosta města Jan Grois.

Plůtek má zajistit větší bezpečí hrajících si dětí. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

Některé místní maminky tam však s dětmi raději nechodí. „Máme to sice blízko z domu, ale nechodíme tam. Je to malé, moc blízko frekventované silnici, je tady hluk a prašno. Raději chodíme do Jubilejního parku. Tam je výrazně větší klid,“ svěřila se Veronika Vajdíková s tím, že oplocení hřiště je jistě dobrý počin.