OBRAZEM: Kuchařovice rozdovádělo masopustní veselí

Smích a výskání zní do sobotního rána z kulturního domu v Kuchařovicích na Znojemsku. Účastníci masopustního průvodu se právě převlékají do masek, aby před devátou hodinou vyrazili za doprovodu muziky do ulic své obce.

Masopustní maškary rejdily Kuchařovicemi. | Foto: Jiří Eisenbruk

„Tradice masopustu se v Kuchařovicích udržují po staletí. Ani období totality ji nepřerušila. Stará garda na tu dobu ráda vzpomíná, bavili se ještě snad lépe než dneska," říká starostka Kuchařovic Marcela Mašejová. „Jezdilo se s povozy taženými koňmi, s kočárky. Skvěle se tehdy bavili a do masopustu dávali skutečně vše, takové estrádní prvky. Není divu, tehdy zase tolik zábavy nebylo. Věřím, že tradice masopustu bude pokračovat ještě staletí. Ráno máme průvod, zveme lidi na masopustní zábavu, která se koná večer. Trhy jsou však již minulostí. Na večerní zábavě je i vyhodnocení masek. Máme tady skupinu čtyřicátníků, kteří vždy připraví nějaké divadlo, vystoupení,“ dodává kuchařovická starostka. Masopust končí popeleční středou Masopust, který se na Moravě nazývá fašank či ostatky, není jen krátká doba, kdy se konají průvody maškar a panuje všeobecné veselí. Začíná již od Tří králů a končí před popeleční středou. Ta zahajuje velikonoční postní období. Tři dny před popeleční středou jsou vyvrcholením masopustního období a v této době je nejvíce zábavy. Masopustní průvody nejsou pouze českou specialitou, tento svátek se slaví po celé Evropě. Velkolepé oslavy jsou v románských zemích. Málokdo ví, že slovo carnevale je v překladu do češtiny vlastně masopust (carne = maso, vale = sbohem). Ovšem na mnoha karnevalech již mizí původní záměr a hlavní důraz je kladen na výpravný karnevalový průvod. Kuchařka: Jako dítě jsem ve škole nesnášela boršč Přečíst článek › Dříve se sled dní dodržoval poměrně přesně, podívejme se trochu do historie. Přípravou na masopustní veselí je tučný čtvrtek - čtvrtý den v týdnu před masopustní nedělí. Tento den byl velice pestrý jídelníček s důrazem na konzumaci masa. Lidé se domnívali, že když budou na tučný čtvrtek hodně jíst a pít, budou po celý rok silní. V době, kdy bylo strojů jen velice málo, bývala síla člověka velice důležitá. Hlavní zábava však byla v neděli, která se nazývala taneční. Po vydatném obědě všichni spěchali na tancovačku, která se obvykle protáhla až do pondělního rána. Někde se začínalo již v sobotu a končilo se v pondělí v noci. Podle oblastí byly i krajové speciality, kdy se zábav účastnili jen někteří - třeba svobodní, nebo pouze lidé ve svazku manželském apod. Vyvrcholením celého období bylo masopustní úterý, kde vyrážely po vesnicích či městech maškarní průvody. Masky měly zajišťovat zemědělcům dobrou úrodu, jiné zlehčovaly osoby, kterých se lidé báli – třeba žandáři či smrtky. Nejdůležitějšími postavami jsou Masopust a Slaměňák, představitel úrody. Při tanci se snažil vyskočit co nejvýše, protože jak vysoko vyskočil, tak velká měla být onen rok úroda. Setnutí kohouta a koblihy V současné době se masopustní průvody konají spíše o víkendu před popeleční středou. Není divu, dříve se většina lidí věnovala zemědělství, a tak měli čas i ve všední dny. Dnes mají lidé svá zaměstnání, a tak by na masopustní průvod a jeho vítání neměli obvykle čas. Zvyků o masopustu byla celá řada - mezi starobylé patřilo setnutí hlavy kohouta, což nebyl v žádném případě jen symbolický akt. Znojmo: Stromy v parku postupně sílí. Cedulky se jmény dárců nahradí panely Přečíst článek › O masopustu pekly hospodyňky pečivo - nejcharakterističtější byly smažené koblihy a šišky. Byly buď prázdné, nebo plněné. Pečivo bylo odměnou maškarám, které si vedle něj odnášely i další delikatesy či potraviny. Dalším oblíbeným pečivem byly boží milosti. Úderem půlnoci z úterý na středu končila veškerá zábava. Tančit se nesmělo ani minutu déle, protože by to podle pověry znamenalo zahrávat si se samotným ďáblem. Jiří Eisenbruk

