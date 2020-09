„V rámci akce Ukliďme Česko se ve Znojmě zapojilo celkem pět tříd ze tří znojemských škol. Konkrétně ze ZŠ Mládeže, ZŠ Nám. Republiky a ZŠ Pražská,“ sdělila referentka oddělení vnějších vztahů znojemské radnice Petra Maršounová.

Cílem akce bylo zapojit děti do úklidu, pomoci životnímu prostředí a poukázat na to, že odpadky do přírody opravdu nepatří. Úklidovou akci Ukliďme Znojmo uspořádalo poprvé uspořádalo Zdravé město Znojmo v letošním roce ve spolupráci s Městskými lesy Znojmo.