OBRAZEM: Studenti navrhli sál pro Znojmo. Do proluky nebo na náměstí Svobody

Znojmo – Třináct studentských projektů s návrhem podoby a umístění možného nového kulturního a společenského sálu představuje výstava Tadááá ve vestibulu znojemské železniční stanice.

„Projekty zpracovávali během jednoho semestru studenti našeho ateliéru na Fakultě architektury Vysokého učení technického studenti brněnského Vysokého učení technického a Technické univerzity v Liberci,“ řekl organizátor výstavy, mladý architekt Jan Hora.

Jak dodal, studenti k návrhům přistoupili různě. „Jde o studentské návrhy, nejsou to tedy projekty, podle kterých by se mělo stavět. Mohou být nicméně podnětem k dalšímu úvahám. Vystavené práce sál umisťují buď do proluky na rohu Palachovy a Sokolské nebo na náměstí Svobody,“ doplnil Hora.

Výstava na znojemském nádraží potrvá do 26. listopadu.