Šatov /VIDEO/ – Prosluněným už skoro letně teplým sobotním polednem prochází Šatovem skupinky návštěvníků se sklenkami vína. Zastavují se nad mapkou a diskutují, do kterého ze třiadvaceti otevřených sklepů zamíří teď. Hloučky přátel dobrých vín přechází ze sklípku do sklípku v dlouhé hlavní sklepní ulici, jiní míří do dalších sklípků na druhé straně městyse. Z jedné lisovny doléhají zvuky harmoniky a písnička o děvčatech, která budou plakat, zatímco chlapci odvedení na vojnu budou skákat při muzice.

Třiadvacet otevřených sklepů v Šatově lákalo v sobotu stovky přátel dobrých vín. | Foto: Deník / Martin Moštěk

Šatovská vína lákají návštěvníky ze široka daleka. „Jezdíme sem už několik let, do Šatova se totiž přestěhoval jeden náš kamarád. Rádi zajedeme na návštěvu a už potřetí jsme si spojili s otevřenými sklepy buď tady v Šatově, nebo v sousedních Hnanicích. Vždycky je tu příjemná atmosféra a přívětiví lidé, proto se rádi vracíme,“ říká Kateřina Stejskalová z České Lípy. Sváteční život městyse poznávají i noví místní obyvatelé. „Přistěhovali jsme se před půl rokem a zrovna máme s manželem výročí, tři roky jsme spolu a za měsíc máme první výročí svatby, tak jsme se rozhodli oslavit je po sousedsku,“ říká paní Viola nad sklenkou vína v jednom ze sklípků. „Mám velmi ráda sladká vína, proto jsem ochutnala tramín a teď jsme vůbec poprvé vyzkoušela odrůdu, kterou zatím vůbec neznám, Kerner, a byla výborná,“ pochvalovala si. Týden ve fotografii: Rudé pole, demonstrace i otevřené sklepy Spokojení jsou i vinaři. „Náš sklep je trochu stranu hlavní sklepní ulice, proto si k nám lidé hledají cestu postupně, ale je tu docela živo, což mě těší,“ říká vinař Jaroslav Svoboda. Ve sklípku, kde se lidé mohou zchladit z poledního tepla, jdou na odbyt všechna vína. „Každému chutná něco jiného, myslel jsem si, že bude zájem hlavně o suchá vína, ale zájem je i o ta sladší,“ poznamenává vinař. Rostoucí zájem návštěvníků sleduje i Eva Braunová ve sklípku v hlavní sklepní ulici. „Postupně jich rok od roku přibývá, ale pořád je jich tak akorát, zvládnout se to dá. Zajímavé je, že se víc ptají po suchých vínech, dřív býval větší zájem o sladká. Ale každý má svou chuť, překvapilo mě, že někdy si pánové dají spíš právě sladší víno, zatímco ženy něco suššího,“ popisuje chuti návštěvníků Braunová. Na zastávce poblíž sklepní ulice zastavuje v brzkém odpoledni plný linkový autobus. Většina cestujících míří hned ke stánku s prodejem vstupenek a sklenek na ochutnávku. Šatovnští vinaři se budou otáčet až od sobotního večera. Víno láká na jižní Moravu slavné osobnosti. Sklípek si koupili hokejisté z NHL

