Již od pátku 16. června je na vranovském zámku k vidění nová výstava s názvem Obrazem do krajiny Podyjí. Osobitým způsobem dokumentuje minulý i současný vzhled krajiny. Návštěvníci mají možnost vidět například okolí hradu Bítov v době, kdy ještě nebyla hotová přehrada. Prohlédnou si Vranovsko, jak je znají jen z vyprávění pamětníků.

Nová výstava na vranovském zámku představuje výběr z výtvarných děl vzniklých v první polovině minulého století. Poskytlo je Jihomoravské muzeum ve Znojmě. | Foto: Zámek Vranov nad Dyjí

Výstava se mohla uskutečnit díky spolupráci Správy Národního parku Podyjí, Jihomoravského muzea ve Znojmě a Státního zámku Vranov nad Dyjí. Představuje výběr z výtvarných děl vzniklých v první polovině minulého století ze sbírek muzea.

Ředitel Správy NP Podyjí Tomáš Rothröckl upozornil, že obrazy mohou být kromě uměleckého díla také cenným dokladem podoby zdejší krajiny. „První dvě výstavní místnosti ukazují, jak krajina vypadala v první polovině dvacátého století, poslední umožňuje srovnání, jak se proměnila do současné doby," řekl na slavnostní vernisáži Rothröckl.

Plán na neděli. Fresky v sále předků na Vranově si návštěvníci prohlédnou vleže

Místní lidé i turisté si tak na zámku připomenou, jak vypadalo Vranovsko před stavbou přehrady. „Co by dnes bylo okolí Vranova a Bítova bez monumentální stavby přehrady? A co všechno s sebou přehrada vzala? To uvidíte na výstavě - vstupte s námi pomyslně do Podyjí. Každého z vás zaujme u obrazů něco jiného, něco osobního. Také proto může být dosah vystavovaných děl hlubší, než byl původní záměr,“ uvažovala kastelánka zámku Vranov nad Dyjí Kateřina Doležalová.

Obdobnou výstavu spolupořádalo muzeum už v roce 2008. „Mnohé z obrazů jsou nové a zakoupili jsme je do sbírek v mezidobí mezi těmito výstavami. Nejvíce patrně zaujme největší obraz od Otakara Průchy z roku 1932. Malíř zobrazil okolí bítovského hradu, v době kdy už věděl, že pomalu roste hráz vranovské přehrady. Tušil, že už tehdy zachycuje něco, co brzy nadobro zmizí. Traduje se, že namaloval dva stejné obrazy s tímto námětem. Dosud není známé, kde se druhý obraz nachází. Pokud někdo z vás má nějaké informace o dvojčeti, budeme rádi když se o ně podělíte," vyzval na vernisáži Antonín Reiter z Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Výstava potrvá až do 30. září a bude otevřena denně kromě pondělí od deseti dopoledne do pěti hodin odpoledne, v září pouze o víkendech a svátcích.