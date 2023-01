Téměř rok jezdí řidiči mezi Znojmem a Lechovicemi po objízdných trasách. Oproti původním plánům, kdy měla rozsáhlá rekonstrukce silnice I/53 skončit v prosinci, se jejího otevření ale dočkají až v červenci. Přestavba hlavního tahu za téměř 330 milionů korun v režii Ředitelství silnic a dálnic se zkomplikovala. Do hry vstoupila i dříve neplánovaná výstavba okružní křižovatky na Hodonice.

Informaci potvrdila Deníku Rovnost mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. „Práce na kruhové křižovatce spojující Bantice s Hodonicemi plánujeme zahájit na jaře. Její dokončení předpokládáme v červenci. Silnice I/53 bude zprovozněna až společně s touto křižovatkou, tedy po jejím vybudování,“ sdělila Trubelíková.

Řidiči se nadechnou jen chvíli. Blíží se další úpravy I/53 mezi Znojmem a Brnem

Bez omezení ale budou řidiči po jedničkové silnici jezdit jen pár měsíců, státní silničáři chtějí v roce 2024 zahájit opravu dalšího úseku. Tentokrát v délce jednadvaceti kilometrů mezi Lechovicemi a Pohořelicemi. Výstavba pěti mimoúrovňových křižovatek, odbočovacích pruhů, protihlukových stěn a také srovnání nebezpečných horizontů má trvat dva roky. Tentokrát vyjde rekonstrukce na více než dvě miliardy korun. Deník Rovnost o záměru podrobně informoval.

Areál je už zastřešený

Na jaře vypukne také obří přestavba znojemské nemocnice, která má za cíl vybudování nového urgentního příjmu a modernizaci lůžkového oddělení na pokoje hotelového typu. Pětiletou rekonstrukci rozdělil investor, kterým je Jihomoravský kraj, do několika etap. Na tu první uvolnil již sedmnáct milionů korun. „V první fázi projde rekonstrukcí budova H v blízkosti hlavního vjezdu do nemocnice v níž sídlí například soukromá reprodukční klinika a další ambulance soukromých lékařů. Poté do ní přesuneme ambulance kožního oddělení, které se nyní nachází v přízemí budovy A2,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Stávající Urgentní příjem je pro současné potřeby již nevyhovující, funguje téměř padesát let. „Tehdejší projekt nepočítal s tak vysokým počtem pacientů, kteří jsou nyní v těchto prostorách ošetřováni. Už vůbec nepočítal s příjmem pacientů s infekčním onemocněním,“ srovnával Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. O postupných změnách sídel ambulancí bude vedení nemocnice pacienty průběžně informovat.

Nový urgentní příjem i hotelové pokoje: nemocnici Znojmo čeká obří přestavba

Do finále by letos měla dospět i stavba velkokapacitního bazénu s wellness v Louce ve Znojmě za zhruba 300 milionů korun. Nový areál za koupalištěm je už zastřešený a stavebníci pracují hlavně uvnitř budovy. „Mohu potvrdit, že předpokládaný termín dokončení stavby bazénu v Louce vychází na letní měsíce. Město jedná s dodavateli stavby, kteří požadují významné navýšení rozpočtu. Vedení města analyzuje situaci. Zda skutečně dojde k navýšení ceny, případně o kolik, budeme schopni sdělit až na základě výsledků nadcházejících jednání,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Potvrdil také příjem již loni schválené dotace na bazén z Národní sportovní agentury ve výši 90 milionů korun. „Dotace na bazén dorazila ještě před koncem roku, a to ve výši 85,5 milionu korun. První část této dotace ve výši 4,5 milionu korun obdrželo město již dříve,“ upřesnil Kovařík.

Nový bazén v Louce drží stovky pilotů, práci ztěžuje spodní voda