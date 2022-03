Trvanlivé jídlo i spacáky. Od středy mohou Znojemští nosit dary pro Ukrajinu

Přípravy stihli s pomocí dobrovolníků za pouhých osmačtyřicet hodin. Nechyběli lidé z Dobrovolnického centra ADRA Znojmo, kterým přispěchali na pomoc známí a kamarádi. Ženy v bleskové akci připravily kuchyně a vše kolem. Musely jsme je vybavit lednicemi, nádobím, sklenicemi, protože byly prázdné. Dobrovolnice vše umyly a uklidily. Muži pomáhali s montováním postelí pro maminky s dětmi co jsou na cestě. Našli se i instalatéři, kteří uvedli do provozu vodovod a sociální zařízení. Přihlásili se také čtyři lékaři ze znojemské nemocnice,“ ocenila nasazení dobrovolníků vedoucí a koordinátorka z centra ADRA Dana Aulík Faragová.

Postele místo plesu

Neteční nezůstali ani studenti ze znojemského Gymnázia dr. Karla Polesného. „První den přišli odpoledne po vyučování a pomáhali montovat postele, druhý den se už uvolnili na celý den z vyučování,“ dodala Faragová.

Pomoc studentů podporuje i vedení školy. „V podstatě si to studenti zorganizovali sami, nejedná se o nařízení školy. Předseda Studentského parlamentu Petr Kovařík se s námi přišel domluvit, zda jim umožníme volno z vyučování, jsou už téměř dospělí,“ uznal postoj studentů ředitel gymnázia Jiří Peroutka.

Dvacet až třicet studentů přiložilo ruku k dílu už v úterý, do čtvrtka nechyběli v hotelu Dukla ani jeden den. Původně si představovali, že sál, v němž budou uprchlíci přebývat, si připraví za pár týdnů na maturitní ples. Nečekané události ale jejich plány změnily.

V hotelu Dukla mohou podle ředitele bytového a společenského centra Archa, jenž pod Duklu patří, Lukáše Jelínka ubytovat až sto lidí plus děti. „Jsme schopni zajistit i přepravu lidí autobusy přímo z hranice, přepravu materiálu. Vše je ale náročné zorganizovat, nikdo neví, jak dlouho potrvají administrativní procesy na hranicích. Vše koordinujeme s městem, cizineckou policií, hasiči a dalšími nadřazenými orgány,“ přiblížil Jelínek.

Podle vyjádření starosty Znojma je město připraveno přijmout 500 až 1200 lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Město se připravuje i na vzdělávání ukrajinských dětí. Finanční pomoc ve výši čtyř milionů korun na účet Charity budou zastupitelé schvalovat na mimořádném zasedání příští týden ve středu.

V hale roste sbírka potravin a drogerie

Znojemská Charita se plně věnuje přejímaní a třídění darů od obyvatel Znojma i okolí, kteří nosí požadovaný materiál do sportovní haly v Dvořákově ulici. „Lidé jsou neuvěřitelně štědří, je to obdivuhodné zvláště po těžké době v covidu. Hala se plní potřebnými věcmi už od středy. Stála tu fronta lidí už půl hodinu před otevřením,“ vyjádřil vděk šéf znojemské Charity Evžen Adámek.

Lidé začali nosit čisté a vytříděné oblečení, trvanlivé potraviny a drogerii. „Tyto potřeby budou rozdávány občanům Ukrajiny jako první pomoc při jejich příchodu k nám. Pokud nebude všechno rozdáno, bude to zavezeno na Ukrajinu. Sbírka potrvá do odvolání,“ doplnil Adámek. V tuto chvíli vyzývá vedení města k tomu, aby lidé nosili výhradně už jen trvanlivé potraviny a drogerii.

Web také v Ukrajinštině

Také do azbuky se převlékl i znojemský oficiální web města. „Na webové stránce jsou umístěny informace k ubytování, lékařské péči, zaměstnání, ale také pomoc pro neslyšící, převoz domácích mazlíčků, či k registraci uprchlíků, která musí být provedena do tří dnů od příjezdu do České republiky. Informace zde naleznou také ti, kdo chtějí pomoci, ať už finančně nebo materiálně,“ informovala o čtvrteční novince radnice její mluvčí Soňa Bystřická. Informace si mohou zájemci přečíst v českém i ukrajinském jazyce, postupně budou aktualizovány o nové informace.