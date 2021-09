Úrok nižší, než v hypotéce za rodinný dům, tak představil starosta Znojma Jakub Malačka zastupitelům schválení úvěru na 275 milionů korun. Město chce penězi půjčenými z banky zaplatit výstavbu nového bazénu v Louce. Ta už před časem začala. Obří úvěr po dlouhé diskusi na pondělním zasedání nakonec zastupitelé schválili. Radnice ho bude splácet dvacet let.

Prosadit ho, ale nebylo pro politickou koalici jednoduché. Kritické hlasy zněly především z opozice. „Proč dělalo město výběrové řízení na úvěr přes právní kancelář? Jediným kritériem, které z toho vzešlo, je úroková sazba, stačil interní průzkum trhu a během několika dnů by byly ke srovnání nabídky. Vzhledem k inflaci se jeví nabídka dobrá, ale je třeba zohlednit také náklady na právní kancelář. Veřejná zakázka se nejeví efektivní,“ namítala třeba členka finančního výboru zastupitelstva Ivana Solařová.

Starosta Malačka ale vnímá postup zcela opačně. „Otevřené výběrové řízení je transparentní a tlačí banky k nejvýhodnějším podmínkám, protože neví, co nabízí konkurence. Přišlo by mi extrémně nezodpovědné to takto neudělat. Sto tisíc korun pro právní kancelář, v tak vysokém úvěru, je nesrovnatelných s výsledkem,“ vysvětloval.

Poukázal přitom na nízký úrok 2,33 procenta s fixací na patnáct let, který se tak městu podařilo vysoutěžit. „Úroky se budou ještě zdražovat, stihli jsme to za minutu dvanáct. Navíc jsme zažádali o devadesáti milionovou dotaci z Národní sportovní agentury,“ dodal Malačka.

Za ekonomickou propast označil úvěr opoziční zastupitel Radomír Kaman. „Město přeplatí osmašedesát milionů korun na úrocích. Bazén se dostane s cenou mnohem výš, než je plánováno,“ obával se.

Podle Malačky ale splnilo město všechna pravidla přípustné zadluženosti. „Další vedení města klidně dosáhne na další úvěr, pokud bude potřebovat. Město je v dobré kondici, díky hospodaření,“ reagoval. Také současný růst cen stavebního materiálu se na sjednané ceně bazénu podle něj neprojeví, protože dle smlouvy se s nimi má vypořádat stavební firma.

Žádný kolaps nehrozí

Diskuse se stočila i na osud současných lázní v centru města. Dlouhá léta se totiž Znojemští nemohli rozhodnout, zda dají přednost jejich rekonstrukci před stavbou nového bazénu. Nakonec rozhodla analýza nezávislých architektů. Opoziční Jan Blaha ji považuje za zkreslenou. „Také tehdejší opozice Pro Znojmo prosazovala dřív rekonstrukci lázní, nyní v koalici změnili členové názor na základě zkreslené analýzy,“ vytýkal.

Podle Jiřího Kacetla z uskupení ale právě analýza rozhodla. „Konstrukce lázní je stará, oprava by vyžadovala obrovské náklady. A po dobu rekonstrukce by neměli Znojemští minimálně tři roky kde plavat. Ač se mi to nemuselo líbit, nestála před námi jiná volba. Předtím lázně nikdo nespočítal,“ kontroval námitku.

Překvapení neskrýval ani Jakub Malačka. „Vy jste hlasovali pro vypsání veřejné zakázky na stavbu bazénu a teď jste překvapeni. Několik let jste byli všichni u toho, když probíhala příprava. Námitky na rozložení ekonomiky města nemáte ničím podložené. Všechna data máte k dispozici, městu žádný finanční kolaps nehrozí,“ zdůraznil.

Co bude s městskými lázněmi budou podle něj Znojemští zvažovat. „Máme na to dva roky, než se postaví nový bazén. Plánujeme veřejná projednávání s obyvateli, chceme znát jejich názory,“ má v plánu starosta Jakub Malačka.