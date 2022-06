Obyvatelům ve Znojmě vadí hluk: Nechceme dělat naschvály, ustupují hospodští

Spokojení štamgasti rovná se nespokojení obyvatelé v okolí. Po nedávných nářcích lidí, bydlících v blízkosti nočního klubu La Rutyka v centru Znojma na Rooseveltově ulici, zaznívají tentokrát stížnosti na rušení nočního klidu ze sídliště v Pražské ulici. „Pro nás nájemníky začíná být situace neudržitelná. Z pivnice Na Školce se třikrát týdně nese hluk z produkce živé hudby na zahrádce, děti nemohou spát, my ráno musíme vstávat do práce. Podívat se na televizi nejde, zavíráme okna, opilci hulákají do půlnoci,“ žádala o pomoc zastupitele zástupkyně obyvatel sídliště Renata Kettnerová.

Restaurace Na Školce v blízkosti sídliště v Pražské ulici ve Znojmě | Foto: Deník/Martin Moštěk

Podle ní mají místní obavy z nastupující letní sezony, kdy provozovatel restaurace plánuje koncerty kapel. „Bydlíme dvacet metrů od provozu jsme ochotni tolerovat hudební produkci jednou za čtrnáct dní,“ dodala obyvatelka. Podle představitelů radnice jsou možnosti města omezené. „Snažíme se najít rozumný kompromis pro ty, kteří se chtějí bavit, ale aby to bylo únosné i pro obyvatele v blízkosti. Nejde ani zakázat někomu podnikání,“ reagoval starosta města Jakub Malačka. Centrum Znojma je bez signálu. Místní se bojí, že si nepřivolají záchranku Podle jiných obyvatel jsou možnosti večerní zábavy ve Znojmě omezené. „Večer se z ulic stává město duchů. Lákáme sem turisty, ale ti si po prohlídce památek nemají večer kam zajít, to stejné místní,“ zvažoval Lukáš Procházka. Hudba jen do devíti Provozovatelem restaurace Na Školce je znojemský Zdeněk Fruvirt. O jeho podnik je zájem, o čemž svědčí vysoká návštěvnost, místa u stolů jsou většinou plně obsazená. „Nechceme nikomu dělat naschvály, jsem ochoten udělat ústupky. Už nyní jsme zkrátili hudební produkci o jednu hodinu a místo do deseti večer, hrají kapely do devíti. Muzikanty jsem požádal, aby snížili hlasitost. Ve školním roce, kdy děti vstávají ráno do školy, nebudeme hrát přes týden v pracovní dny,“ ujistil Fruvirt. Na ústupky kývl podle starosty Malačky i majitel nočního klubu La Rutyka Ladislav Bělík. „Od začátku června zrušil středeční disco produkci a slíbil, že jeho ochranka se zaměří na vyšší umravňování hloučků před podnikem. Dalšími opatřeními jsme pověřili městskou policii,“ potvrdil výsledky jednání Jakub Malačka. Rutyka před LaRutyka ve Znojmě: provozovatel má údajně plán jak ztišit křiklouny Hlavním problémem La Rutyky totiž není hudební produkce, jež se uskutečňuje uvnitř podniku a ven slyšet není. Po zákazu kouření ale chodí skupiny lidí ven, a podle Bělíka tam postávají i ti, kteří nejsou hosty klubu. Poslední bitka, při níž museli zasahovat i policisté se tam strhla v době Pivních slavností před zhruba dvěma týdny. „Máme tři lidi v ochrance, zřejmě to ale nestačí a budeme ji muset posílit, aby posílali cizí lidi pryč,“ zvažoval už před tím nápravu Bělík.

