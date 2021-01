Znojmo rozvášnily emoce a na povrch vyplouvaly nepříjemné skutečnosti z mnoha směrů. Zhruba po dvou a půl měsících se Grois rozhodl ustoupit a na svou funkci rezignovat. Vnímá to jako křivdu?

A jak plánuje svoji politickou budoucnost? „Dodržování koaliční smlouvy nejde nikdy ošetřit, je to o morálce lidí,“ říká mimo jiné v exkluzivním rozhovoru pro Deník Rovnost.

Tlaku na vaše odstoupení jste odolával zhruba od října. Co nakonec zásadně rozhodlo o tom, že jste dal k dispozici post starosty?

Politická “krize” ve Znojmě se táhne od října a zároveň ve stejném období začaly vrcholit problémy s koronavirem. Na lidech jde vidět, že jsou unaveni a otráveni. Vláda se chová zmatečně, lidé ztrácí důvěru v politiky a nespokojenost strmě roste. Zároveň i klesá důvěra ve schopnost státu řešit problémy lidí. Komunální politici se vždy těší větší důvěře občanů než centrální vláda, protože jsme prostě lidem blíž a oni se na nás mohou obracet se svými problémy. Když by občané Znojma viděli, že nejsme schopni se dohodnout ani na komunální úrovni, nebyl by to pro ně dobrý signál. Proto jsem se rozhodl patovou situaci odblokovat. Vždy jsem říkal, že Znojmo je pro mě důležitější než moje funkce, proto jsem ji dal k dispozici. Teď je důležité, aby město mělo co nejdříve stabilní vedení, které bude řešit obnovu po covidu a dotáhne důležité infrastrukturní projekty.

Politik Jan Grois

• Uspěl v komunálních volbách 2010, po nichž byl zvolen místostarostou, stejně jako po volbách 2014.



• Po rezignaci tehdejšího starosty Znojma Vlastimila Gabrhela v lednu 2018 Jan Grois usedl do jeho křesla. Pozici v následujících volbách obhájil.



• V říjnu 2020 neúspěšně kandidoval do Senátu



• 31. prosince 2020 zveřejnil svou rezignaci svoláním mimořádného zastupitelstva



• věk 39 let

Vytváříte novou koalici se svými oponenty, i s těmi, kteří vaše odstoupení vyvolali. Bude to fungovat? Budou staré rány zapomenuty?

Jednali jsme se všemi politickými subjekty ve Znojmě a nově vznikající koalice byla vlastně jediná možná varianta. Nikdo další se nechtěl připojit. Všichni ostatní to chtějí v klidu doklepat další dva roky v opozici. Vědí, že bude třeba dělat nepopulární opatření, protože v důsledku daňových změn přijdeme o významnou část rozpočtu, a oni to budou moci z opozičních lavic kritizovat a tím si vylepší pozici pro další komunální volby.

V politice jsem přes deset let a vím, že různá prohlášení a útoky prostě nemůžete brát osobně. Z mé strany je vše zapomenuto. Povinností politiků je se dohodnout i za cenu velkých kompromisů. To, že bude nová koaliční smlouva dodržována, nikdy nejde ošetřit. S hnutím ANO 2011 jsme ji měli a oni z ní po senátních volbách udělali bezcenný cár papíru. Vždy záleží na konkrétních lidech a jejich individuální morálce.

Znojmo čeká náročný rok po covidu a pravděpodobně ještě i s ním. Jste na to připraveni s novými partnery tak, aby na politické neshody na radnici nedoplatili obyvatelé a nezastavily se například investice do rozvoje města?

To je hlavní smysl nové koalice, zvládnout extrémně těžké období covidu a i přes všechny obtíže posunout naše město dopředu. Chceme i nadále představovat nové projekty a být s našimi občany v kontaktu a řešit jejich problémy. Priority a rozdělení rolí budou přesně definované v koaliční smlouvě.

Byla jednání složitá? Jaké původní představy jste museli třeba opustit nebo naopak vaši noví partneři, protože pro ostatní nebyly akceptovatelné?

Každé politické jednání je o hledání kompromisu. Museli ho udělat úplně všichni. Musím však ocenit, že jednání jsou věcná a řešíme hlavně programové priority. V naprosté většině věcí máme shodu. Jde vidět, že pro všechny zúčastněné je prioritou další rozvoj našeho města.

Znojemské ANO označuje novou koalici za 'protiprávní' kvůli dosavadní koaliční smlouvě s vámi. Jak to vyřešíte? Může se kvůli tomu dostat Znojmo do patové situace, kdy nebude mít funkční vedení?

Já se opravdu musím smát. Hnutí ANO se dovolává platnosti koaliční smlouvy, ze které udělalo samo bezcenný cár papíru. Dovolte, abych vysvětlil situaci. Před říjnovou krizí jsme měli s ANO platnou koaliční smlouvu, kde bylo napsáno, že si nebudeme odvolávat starosty a místostarosty a po dobu platnosti smlouvy nebudeme jednat o nové koalici s opozicí. To všechno hnutí ANO hned po senátních volbách porušilo, protože iniciovalo dopis 17 zastupitelů požadující mé odvolání. A navíc jednalo s opozičními stranami o vytvoření nové koalice v čele s představitelem hnutí ANO.

Hnutí ANO se nakonec dohodlo s námi, protože nebylo schopno žádnou koalici vytvořit, ale zase jaksi zapomnělo odvolat podpisy na prohlášení požadující moje odvolání, které samo iniciovalo. Takže pro změnu podvedli opozici. My na rozdíl od hnutí ANO jednáme transparentně a férově a hnutí ANO jsme oznámili stažení našich podpisů z koaliční smlouvy. Hnutí ANO se prostě dostalo do pozice pohádkového dědečka, který tak dlouho měnil, až vyměnil.

Hnutí ztratilo elementární důvěryhodnost. Argument se smlouvou je úplně mimo. Je to stejné, jako kdyby mě v říjnu zastupitelé skutečně odvolali a já jim vyhrožoval soudem o neplatnosti odvolání, protože zastupitelé ANO byli koaliční smlouvou zavázáni pro mé odvolání nehlasovat.

Jak plánujete Vaši politickou kariéru do budoucna? Chcete dál pracovat pro Znojmo nebo zamíříte do celostátní politiky?

Pro občany Znojma chci nadále pracovat. Současný vývoj vůbec neberu jako křivdu. V pozici starosty jste totiž pod docela velkým tlakem. Očekává se, že všechno vyřešíte a můžete úplně za všechno. Je to pro mě spíš příležitost trochu zvolnit, věnovat se rodině a přemýšlet o tom, co bude dál.