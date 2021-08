„Nemocnice Znojmo, která od února provozuje velkokapacitní očkovací centrum ve Znojmě, k 27. srpnu ukončí jeho provoz. Další zájemci o očkování proti COVID-19 se budou moct registrovat od konce srpna k očkování přímo v nemocnici. Od pondělí 9. srpna umožníme očkování i neregistrovaným zájemcům, ještě přímo v centru,“ uvedla mluvčí znojemské nemocnice, která centrum provozuje, Petra Veselá.

Nemocnice Znojmo začala ve sportovní hale očkovat v únoru, prostor jí poskytlo město. Ke konci srpna výpůjční smlouva končí. „V tuto chvíli jsou podávány převážně druhé dávky. Denně se do centra k očkování zaregistruje kolem 130 dospělých a 30 dětí, přitom kapacita centra je 1100 dávek denně. Kapacita není už tedy využita a je čas halu předat k původnímu účelu,“ sdělil ředitel znojemské nemocnice Martin Pavlík. Zdravotníci nemocnice podali zájemcům od prosince loňského roku přes 74 tisíc vakcín.

Registrovaní zájemci, kterým bude první dávka aplikována po desátém srpnu ve sportovní hale se pro druhou dávku již budou muset dostavit přímo do nemocnice, do budovy H, kde bude dočasně zřízena ambulance.

Nově i bez registrace

Nemocnice po dohodě se svým zřizovatelem, kterým je Jihomoravský kraj, nyní dává možnost i těm, kteří dosud váhali a k očkování se neregistrovali. „Od příštího týdne se mohou přijít naočkovat do sportovní haly i bez registrace. Přesně od 9. do 12. srpna od tří do šesti hodin odpoledne. Následně od 16. do 27. srpna ve všední dny od devíti ráno do tří hodin odpoledne,“ upřesnila Veselá. Neregistrovaným zájemcům bude podána jednodávková vakcína JANNSEN.

Děti od dvanácti let jsou očkovány pouze ve čtvrtek, kdy je v centru přítomen pediatr.

Velkokapacitní očkovací centrum Znojmo

Ve sportovní hale v Dvořákově ulici skončí 27. srpna 2021

Poté naočkují zdravotníci zájemce v nemocnici v pavilonu H

Bez registrace se do centra mohou přijít naočkovat zájemci:

od 9. do 12. srpna, od 15.00 do 18.00

od 16. do 27. srpna ve všední dny od 9.00 do 15.00

Děti od 12 let jsou očkovány pouze ve čtvrtek

Od prosince 2020 podali znojemští zdravotníci vakcínu 74 tisícům zájemcům