Dobrovolníci z armády, ale i hasiči pomohou s provozem nového velkokapacitního očkovacího centra ve Znojmě. Kraj plánuje zahájit jeho provoz pravděpodobně začátkem března. Tehdy by měl být podle hejtmana Jana Grolicha i dostatek vakcín na hromadné očkování.

Simulace vstupní prohlídky lékařem v očkovacím centru na brněnském výstavišti. | Video: Vysoké učení technické v Brně

Grolich to řekl ve středu při ukázce virtuálního modelu provozu centra v znojemské sportovní hale na Dvořákově ulici, kde už probíhá testovací provoz. „Je tady potřeba naočkovat šedesát lidí za hodinu. To by nemocnice ve svých prostorách neměla šanci zvládnout. Prostory ještě upravíme tak, aby tu zájemci o očkování měli co největší komfort,“ vysvětlil cíl modelu hejtman Jan Grolich.