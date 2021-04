„Ano, je to pravda, již nejsem člen ČSSD. Důvody jsou docela jednoduché. Nebavilo mě pořád řešit a obhajovat vnitřní politiku strany. Kdo bude na kandidátce, jestli zůstat s Babišem ve vládě a tak dál. Politika by měla fungovat jinak,“ okomentoval odchod v úterý odpoledne na sociální síti Jan Grois, který v současnosti působí jako znojemský místostarosta.

Vystoupení ze strany podle svých slov zvažoval delší dobu. Více než dvacetileté působení u sociálních demokratů zakončil v závěru loňského roku. Nezaplatil členství na další rok. „Přišlo mi to jako elegantní a džentlmenské řešení. Žádné práskání dveřmi. V současnosti nejsem člen žádného politického subjektu. Mým hlavním cílem je odvést maximum práce do konce volebního období a nezklamat všechny ty, co mě volili v komunálních volbách,“ dodal Grois.

Po deseti letech opustil řady sociálních demokratů také současný starosta Znojma Jakub Malačka. Podobně jako Grois už není členem strany od prvního ledna. „Rozhodnutí ve mně zrálo několik let a nedělalo se mi lehce. Vedla mě k tomu celá řada důvodů. Mrzí mě, že strana ztratila hrdost, že se přestalo komunikovat se členskou základnou,“ napsal Deníku Malačka.

Zároveň dodal, že nová koalice na znojemské radnici jeho krokem ohrožená není. Koaliční partnery – lidovce, ODS a Pro Znojmo – o tomto kroku s předstihem informoval. „Aktuálně nejsem členem žádné strany ani politického hnutí. V komunální politice ale hodlám dál působit. V jakém dresu nebo na jaké platformě, oznámím v následujících měsících,“ dodal.