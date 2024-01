Smutná zpráva zasáhla nejen příznivce sportu, zvláště ultramaratonu. Odešla legenda, účastník barcelonské paralympiády i světový rekordman Jindřich Laky. Zemřel ve věku sedmašedesáti let. Poslední rozloučení s ním se uskuteční v úterý devátého ledna ve smuteční síni na Ústředním hřbitově ve Znojmě, a to dopoledne od desíti hodin.

Odešla legenda, účastník barcelonské paralympiády i světový rekordman Jindřich Laky. | Foto: Deník/Dalibor Kruliš

Jindřich Laky byl sportovec, jak se říká tělem i duší. Věnoval se ultramaratonu, byl držitelem světových rekordů v jízdě na rotopedu a v roce 1992 reprezentoval Československo na paralympiádě v Barceloně. Statečně bojoval nejen se svými soupeři, s časem, ale především se zdravotními problémy, kdy musel podstoupit několik operací nohou.

I přesto dokázal tento hrdý znojemský rodák, otec čtyř dětí a velký bojovník zapsat své město i svou zemi do světových tabulek těmi nejlepšími výkony. Zúčastnil se nejen zmiňované paralympiády, ale také světových šampionátů, maratonu v New Yorku či Spartathlonu v Řecku.

Na rotopedu se mu například podařilo při rekordu pokořit za čtyřiadvacet hodin hranici tisíc kilometrů. Dokonce se o něm dá dočíst jako o Jindřichu Magic Lakym. Jako na bezvadného člověka na něj vzpomíná například Marek Veselý. „S tímto panem jsem měl možnost ač krátce pracovat, byl to neskutečný člověk,“ přiblížil Deníku Veselý.

Porodnice ve Znojmě roku 2023. Dětí ubylo, nejčastější jména jsou Eliška a Jakub

Jindřich Laky nahlédl i do předvolební kampaně, v roce 2004 kandidoval jako nestraník za sociální demokracii do Senátu. Do horní komory parlamentu se ale tehdy nedostal.