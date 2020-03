Městští radní se kvůli aktuální situaci v zemi sešli mimořádně ve středu. Schválili plán na podporu Znojmáků. „Je nutné zavčas přijmout opatření, která zmírní dopady kroků vlády a pomohou občanům Znojma překonat krizovou situaci. Vypracovali jsme proto plán opatření na podporu občanů Znojma i podnikatelů v regionu. Aplikovat je začínáme okamžitě,“ uvedl starosta Jan Grois.

Jednotlivé body, mezi kterými jsou i odpuštěné nájmy, nyní rozpracují a spustí jednotlivé odbory a příspěvkové organizace města. „O podrobnostech budeme informovat na speciálním webu www.opatreniznojmo.cz,“ dodal Grois.

Odpuštění nájmu vítají všichni, kterých se to týká. Například podnikatelka Eva Elmerová, která v centru Znojma provozuje restauraci U Zlaté konve. Ta je kvůli koronaviru nyní zavřená. „Nabídka radnice je super. Je to velmi vstřícný krok vůči živnostníkům. Všichni teď řešíme existenční problémy. Musíme platit zaměstnance, přitom nevyděláváme. Za nájem platím městu necelých čtyřicet tisíc korun měsíčně, toto je tedy velká úleva,“ reagovala na novinku Elmerová.

Podnikatelka se zpočátku snažila o rozvoz jídel, nakonec zavřela úplně. „Nešlo to. Ve Znojmě je více restaurací, které rozvozy už delší dobu dělají. My jsme na to nebyli připraveni. Měla jsem pět zaměstnanců, dva jsou teď na úřadu práce, zbylé tři jsme si nechala,“ dodala podnikatelka.

Podobný krok by uvítala řada dalších živnostníků, kteří podnikají v prostorách soukromých vlastníků. „Byl by to vstřícný krok od majitele domu, ve kterém podnikám. Uvítala bych to. Ale jak k tomu vlastník přistoupí, nevím,“ naznačila Ludmila Dvořáková, která musela zavřít svůj butik ve Znojmě.

Starosta Znojma naznačil, že podobně jako město by se mohli zachovat i majitelé komerčních prostor a podnikatelům pomoci. „Vyzýváme pronajímatele, ať už z veřejného, nebo soukromého sektoru, aby k problému přistoupili podobně jako město a drobným podnikatelům a živnostníkům pomohli například formou odpuštěním nebo odložením plateb,“ řekl Deníku Rovnost Grois.

Jak dodal, v případě prodloužení vládních opatření může rada města zasednout znovu. Nevyloučil tak další prodloužení ekonomických opatření města.

Někteří obyvatelé města si myslí, že by radnice měla pečlivěji zvažovat odpouštění nájmů za byty. „Většina lidí, kteří mají městské byty, bez práce není. Pracují stejně jako já. Radnice spíše měla vytipovat potřebné sociálně slabší obyvatele a těm odpustit. Jinak je to plýtvání veřejnými penězi,“ myslí si například Kateřina Kotoučová.

Město vlastní přibližně tisíc dvě stě bytů. „Lidé žijící v městských bytech jsou většinou lidé s nízkými příjmy, lidé pracující manuálně nebo domácnosti, které jsou často závislé pouze na jednom příjmu v rodině. Právě na ty dopadnou vládní nařízení a ekonomická recese nejvíce. Město proto odpustí všem nájemníkům v městských bytech nájemné za měsíc duben,“ podotkla mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

11 EKONOMICKÝCH OPATŘENÍ PRO ZNOJMO



1. Odpuštění nájmu živnostníkům, malým a středním podnikatelům

Pro drobné živnostníky, malé a střední podnikatelé znamená restriktivní vládní opatření existenční problém. Město proto odpustí nájemné všem s výjimkou bankovních institucí, firem s mezinárodním přesahem a státních a krajských institucí, a to za měsíc březen 2020.



2. Odpuštění nájemného v městských bytech

Město vlastní cca 1 200 bytů. Lidé žijící v městských bytech jsou většinou lidé s nízkými příjmy, lidé pracující manuálně nebo domácnosti, které jsou často závislí pouze na jednom příjmu v rodině. Právě na ty dopadnou vládní nařízení a ekonomická recese nejvíce. Město proto odpustí všem nájemníkům v městských bytech nájemné za měsíc březen.

Rada města s ohledem body 1 a 2 vyzývá k solidaritě a preventivním opatření také ostatní pronajímatele, ať už z veřejného, nebo soukromého sektoru například formou odpuštěním nebo odložením plateb.



3. Zálohové nákupy pro osoby v karanténě

V souvislosti s koronavirem se lidé dostávají do nucené karantény a město se o tyto lidi musí postarat, tj. zajistit jim základní potraviny. S ohledem na přísná karanténní opatření a s cílem ochrany zdraví našich pracovníků a dobrovolníků, kteří pomáhají lidem v karanténě, se zavede systém zálohových plateb. Nedojde tak ke kontaktu mezi osobou v karanténě a osobou dopravující potřebný nákup ani prostřednictvím předávaní hotovosti. Půjde o jasně definovaný balíček základních potravin s jasně stanovenou cenou.



4. Splátkové kalendáře a zálohové platby malým a středním dodavatelům ze znojemského okresu

S cílem udržet co možná největší zaměstnanost v regionu radnice zavede splátkové kalendáře a systém zálohových plateb malým a středním dodavatelům ze znojemského okresu. Konkrétní výše zálohové platby bude řešeno individuálně na základě typu zakázky a typu dodavatele.



5. Zkrácení doby splatnosti faktur vůči dodavatelům

S cílem podpořit cash-flow firem budou faktury vystavené městu Znojmu placeny neprodleně, v nejkratší možné době (10 dnů).



6. Koordinátor pro živnostníky a malé a střední podnikatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí chystají řadu podpůrných opatření pro živnostníky a malé a střední podnikatele, ať už jde o plánované odpuštění důchodového pojištění pro OSVČ, o program MPSV„Antivirus“ či o tzv. Liberační balíček Ministerstva financí. Zorientovat se v těchto nových opatřeních má znojemským živnostníkům a firmám pomoci koordinátor určený městem Znojmem.



7. Navýšení finanční pomoci poskytovatelům sociálních služeb

Sociální služby jsou naprosto nezbytnými pro překonání epidemie COVID-19. Město Znojmo je proto ochotno navýšit finanční prostředky do oblasti sociálních služeb a prostřednictvím individuálních dotací podpořit subjekty, jako jsou Oblastní charita Znojmo, Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo, Český červený kříž Znojmo a další.



8. Pokračování v investičním plánu na rok 2020

Město Znojmo je díky svým investičním aktivitám významným „investorem“ a „zaměstnavatelem“ v regionu. Díky odpovědnému hospodaření minulých let a přebytkovému rozpočtu roku 2019 může město i nadále pokračovat v investičním plánu na rok 2020.



9. Navýšení financí na preventivní kroky v boji proti koronaviru

V souvislosti s šířením nákazy novým typem koronaviru a s ohledem na fakt, že porazit tuto epidemii bude trvat déle, než se původně předpokládalo a bude nutné zajistit daleko více ochranných pomůcek pro občany, dezinfikovat školy a školky, autobusy MAD a mnoho dalšího, se navrhuje převést dalších 5 milionů korun na „preventivní kroky v boji proti koronaviru“. Rada města na boj s koronavirem vyčlenila dosud 5 milionů, celkově by se tak jednalo o 10 milionů korun.



10. Městská autobusová doprava zdarma (do odvolání)

Jednou z rizikových oblastí, co se možnosti šíření koronaviru týče, je městská autobusová doprava. Z důvodu prevence proti koronaviru a ochraně řidiče i cestujících jezdí městská autobusová doprava ve Znojmě od 16. 3. do odvolání zdarma. Předpokládaný termín do 31. 3. se navrhuje prodloužit do odvolání, resp. do konce krizových opatření. Prokazatelnou ztrátu dopravci bude hradit město.



11. Parkovné zdarma (do odvolání)

Parkování zdarma platí na placených parkovištích FCC Znojmo od 17. března. Navrhuje se nechat parkování zdarma do konce krizových patření.



zdroj: MěÚ Znojmo