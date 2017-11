Odpuštění poplatků za odpad se obcím vyplácí. Lidé třídí více

Jižní Morava – Určitě je to plus. Tak reagoval Ledničan Tomáš Havlík na fakt, že turisty hojně navštěvovaná obec na Břeclavsku letos všechny obyvatele, kteří se zavázali k poctivému třídění, zcela osvobodila od placení poplatku za odpad. Ti, co se nechtěli zapojit, platí ročně 460 korun. Na dodržování závazku dohlíží obec.

„Byli jsme zvyklí třídit odpad už z Hodonína. Kontroluje měi manželka. Vždycky, když náhodou opomenu něco vytřídit, tak to od ní schytám,“ pousmál se Havlík. Vedení Lednice se vstřícný krok vyplácí. Už má k dispozici první čísla. Výše tuhého komunálního odpadu klesla oproti loňsku o devatenáct procent. U hlavních surovin se třídění zlepšilo o třicet až šedesát procent. „K třídění pozitivně přistupuje většina obyvatel. Systém se snažíme co nejlépe rozjet. První výsledky jsou uspokojivé,“ hodnotil starosta Libor Kabát. Poplatky za odpad neplatí ani obyvatelé Únanova na Znojemsku. „Začali jsme třídit odpad přímo u jednotlivých domácností. Výsledky třídění doma jsou lepší, než když lidé musí odpad nosit někam sto metrů nebo ještě dál,“ podotkl starosta Vojtěch Fabík. Za dva roky narostlo množství vytříděného papíru i plastů o osm tun. Obci asi o polovinu stouply také příjmy z odpadů. ČTĚTE TAKÉ: Větší pohodlí za stovky milionů. Autobusová nádraží v kraji se mění Šitbořice na Břeclavsku díky motivačnímu systému třídění odpadu nedávno zvítězily v celorepublikové ekologické soutěži. Systém zavedli před pěti lety. Směsného odpadu od té doby v obci ubylo o více než polovinu. Nyní třídí pětadevadesát procent obyvatel. „Lidé díky tomu nyní platí za odpady ročně jen 440 korun. Těm, co poctivě třídí, navíc až 310 korun vrátíme,“ upřesnil starosta Antonín Lengál. Na šitbořický systém se jezdí dívat zástupci obcí z celé republiky. „Naposledy u nás byla delegace dokonce ze slovenských Jaslovských Bohunic,“ zmínil Lengál. Loni začali s motivačním poplatkem za třídění odpadu v Hovoranech na Hodonínsku. „Každý má jiný poplatek. Minimum je sto padesát korun, maximum pět set. Podle toho, jak dobře třídí,“ objasnil první muž Hovoran Josef Grmolec. Směsného odpadu loni v obci ubylo o čtyřicet procent, letos o dalších deset. Že se obce ve třídění odpadu zlepšují, potvrzuje i společnost Eko-Kom, která je ve třídění podporuje. „V roce 2006 vytřídil v průměru každý z nás 27,9 kilogramu plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Loni to bylo již 44,8 kilogramu,“ srovnávala mluvčí společnosti Lucie Müllerová. Výsledky třídění odpadu

Lednice (Břeclavsko):

∙ o 19 % méně tuhého komunálního odpadu

∙ u hlavních surovin zlepšení třídění o 30 – 60 %



Šitbořice (Břeclavsko):

∙ o více než 50 % méně směsného odpadu za pět let



Hovorany (Hodonínsko):

∙ první rok o 40 % méně směsného odpadu

∙ druhý rok snížení o dalších 10 %



Únanov (Znojemsko):

∙ za 2 roky přibylo 8 tun papíru a 8 tun plastů

