/FOTO/ Okna plná muškátů, rozkvetlé balkóny a pestrobarevné zahrádky, o které se obyvatelé domů pečlivě starají. Každá část Znojma má místo, kterým je radost procházet. Také letos ocení radnice nejlépe vyzdobené okno, balkon či předzahrádku v soutěži Rozkvetlé Znojmo.

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu oken, balkonů a předzahrádek znojemských domů a bytů je tady. Snímky lze poslat do konce srpna. | Foto: Město Znojmo

Zájemci mohou posílat fotografie dokumentující jedinečnost jejich zahradnického úsilí do 31. srpna Soutěž se týká nejhezčí letní květinové výzdobu domů ve městě a jeho příměstských částech. „Přihlásit se je možné elektronicky na e-mail zuzana.komurkova@muznojmo.cz, a to zasláním soutěžní fotografie. Do předmětu e-mailu soutěžící uvede „Soutěž – Rozkvetlé Znojmo“ a nutné je připojit kontaktní údaje, adresu a datum pořízení fotky,“ sdělila Denisa Mandátová z Oddělení vnějších vztahů znojemské radnice.

Majitelé nejhezčí květinové výzdoby se mohou těšit na poukazy do zahradnictví Městské zeleně Znojmo. Výsledky budou známé na internetových stránkách města a lidé se je dozvědí také v městském zpravodaji.

Loni zvítězila Marie Pavelková a druhé místo obsadila Anna Hobzová v kategorii nejlépe vyzdobené okno.V kategorii nejlépe vyzdobený znojemský balkon nebo lodžie se na prvním místě umístila Dagmar Veselá, na druhém Marta Papoušková a třetí místo pattřilo Blance Litavcové. Kategorii nejlépe vyzdobená předzahrádka vyhráli manželé Podsedníkovi, na druhém místě se umístil Asmir Hodžić a na třetím Karel Bětík.