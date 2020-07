„Do Znojma opět přijíždějí tisíce návštěvníků. Pokud dorazí vlakem nebo autobusem, naskytne se jim nepříliš utěšený obrázek v ulici Milady Horákové. A kompetentní orgány státní správy i městské samosprávy jsou zjevně bezmocné,“ poukázal na špatný stav u nádraží zastupitel Lukáš David.

Souhlasí s ním například Alena Paulenková. „Loni i předloni jsme tam v dubnu uklízeli. Asi dva týdny to tam bylo docela hezké. Město je tím, že se o okolí nádraží systematicky nestará, samo proti sobě. Bere mu to návštěvníky,“ myslí si žena.

Vedení Znojma ústy místostarosty naznačuje, že v případě soukromého vlastnictví jsou šance na zlepšení stavu prakticky mizivé. „Teoreticky lze tuto věc řešit v rámci přestupkového řízení jako takzvané narušení dobrého vzhledu města,“ reagoval místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Poslat na místo pracovníky společnosti, která pro Znojmo zajišťuje úklid ulic, podle Malačky není možné. „Toto nám nepřísluší. Je to soukromý pozemek. To by pak u sebe neuklízel nikdo a vždycky by jen někdo zavolal, že tam a tam je nepořádek, ať to město nechá uklidit. To prostě nejde,“ konstatoval místostarosta.

Opozice si myslí, že úředníci ze znojemské radnice páku přesto mají. Například by mohli zajistit, aby z lokality zmizely vykotlané dlažební kostky. „Značné kompetence má stavební úřad. Může vlastníka nemovitosti vyzvat, aby odstranil nebo upevnil nesoudržné části stavby, které ohrožují okolí. V případě, že dohoda s majitelem chátrajícího objektu není úspěšná, musí podle zákona a kvůli veřejnému zájmu opravu zajistit samo město. Náklady vynaložené na neodkladné odstranění závad stavby pak nese vlastník nemovitosti. Pokud se však majitel se stavební firmou na úhradě nákladů nedohodne, míří finance z obecního rozpočtu. Obec je v tomto případě na vlastníkovi vymáhá,“ naznačil David.

Místostarosta Malačka však zdůrazňuje, že stavební úřad pod vedení města nespadá. „Není to tak jednoduché. Stavební úřad pod město nespadá a my ho neřídíme. Navíc úřad řeší situace, kdy například nějaká stavba, třeba ruina budovy, ohrožuje lidské zdraví a životy,“ naznačil Malačka.

Majitel pozemku dlouhodobě s médii nekomunikuje. Co s pozemkem zamýšlí, není v tuto chvíli jasné.

Zřejmě tak nezbude, než občas vzdát hold a dík dobrovolníkům, kteří se jednoduše zvednou a jdou nepořádek na ulici dobrovolně uklidit.