Představitelé Okrašlovacího spolku tvrdí, že o prostor se má starat město a nikoli lidé v rámci participativního rozpočtu. Revitalizace schodů z Louckého parku k řece Dyji je totiž zařazena do projektu Tvoříme Znojmo. „Oprava schodů i péče o pořádek má být povinností znojemské radnice,“ napsali zástupci spolku na sociální síti.

Jak představitelé spolku dodali, není to dobrá vizitka pro Znojmo. Autor reportáže v ní mimo jiné tvrdí, že si místo fotí i zahraniční turisté a ptali se ho, zda je tohle normální. „Smutná, ale velmi aktuální reportáž z oblíbeného plácku bývalé vojenské plovárny u louckého splavu.

Anketa Tvoříme Znojmo by měla být o přínosech a zlepšeních pro veřejná prostranství našeho města. Neměla by ale podle našeho názoru suplovat klasickou údržbu stávajících prostranství. Oprava schodů či zajištění čistoty na tomto nábřeží u splavu by mělo být samozřejmostí, prvořadou povinností majitele - tedy znojemské radnice. Škoda, že se tak ne vždy děje,“ reagoval spolek na Facebooku.

Podle místostarosty Znojma Jakuba Malačky se Znojmo stará o obrovský majetek. „Všechny ty budovy, náměstí, silnice, chodníky, městská zákoutí. Péče o ně stojí spoustu peněz. Ano, samozřejmě bychom chtěli mít vše ve stavu jednička s hvězdičkou ale to bychom museli mít rozpočet dvě miliardy korun,“ konstatoval Malačka.

Sám přitom ocenil reportáž Toulek Znojemskem. „Autora reportáže znám osobně. Je to můj bývalý spolužák ze střední školy Martin Grus. Podobný nepořádek se čas od času vždy někde objeví. Nedávno jsme například čistili rokli u ulice Jindřicha Hořejšího. Ale když necháme danou lokalitu vyčistit, lidé bez domova si najdou jiné místo,“ naznačil Malačka.

Nepořádek? Občas tu bývá

Problém je podle místostarosty jinde. „Někteří lidé jsou prostě bezohlední a nepořádní. Například na prostranství u Rotundy svaté Kateřiny máme krásnou novou designovou lavičku. Kousek od ní je odpadkový koš. Jenže každý týden tam posíláme lidi, aby lavičku a její bezprostřední okolí uklidili od odhozených odpadků. To není problém zvaný homeless,“ přiblížil obšírnější trápení s pořádkem ve městě Malačka.

Reportér Deníku se v úterý přímo na místě ptal lidí na stav schodů a pořádku pod nimi. „Schody jsou podle mne v pořádku. Znám to tady moc dobře, jako malá holka jsem tady s kamarády bývala dost často. Faktem je, že byly v dezolátním stavu asi před deseti roky, ale pak to někdo opravil. A nepořádek? Občas tu bývá, ale to je na různých jiných místech města,“ řekla například Světlana Veselá.

Právě Deník Rovnost na nebezpečné schody v havarijním stavu před deseti lety radnici upozornil. Vedení Znojma je následně nechalo opravit. Dnes jsou na první pohled v pořádku i s kvalitním zábradlím.

Přesto se v rámci participativního rozpočtu a projektu Tvoříme Znojmo přihlásila skupinka lidí, kteří místo chtějí nechat revitalizovat. „Náš projekt se zaměřuje na obnovu schodů od vyhlídky v Louckém parku k řece Dyji. Jsou velice krátké a mají příliš prudký sklon (výška schodu je 20 cm) s několika mezi-plošinami. Dále dochází k erozi půdy na té straně schodů, kde není zábradlí. Kamenné nášlapy schodů jsou navíc za vlhka kluzké. Navrhovatel navrhuje opravu schodů tak, aby došlo k prodloužení nášlapů a snížení schodů na normovaný rozměr výšky 29 cm délku schodu 17 cm, případně na 35 cm délky a 14 cm výšky. Zde záleží, který rozměr bude realizovatelný. Dále je nutné zřídit odvodňovací stružku tak, aby nedocházelo k erozi půdy a zároveň celkově zpevnit půdu vysypáním štěrkem či jiným technickým řešením. Návrh bude přínosný pro všechny návštěvníky Louckého parku ze Znojma, ale i z celé republiky nebo zahraničí,“ informuje server Znojmo – zdravé město.

Podle místostarosty Malačky je požadavek každého navrhovatele, který projde posuzováním odborů až do hlasování, zcela legitimní. „Tvoříme Znojmo je nastavené tak, aby se hlásili lidé, kteří mají nápad jak co zlepšit. Jestli jsou schody v pořádku a nejsou v havarijním stavu a životu nebezpečné, není povinností města je opět opravovat,“ dodal Malačka.