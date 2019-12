Částečné úpravy značení na silnicích prvních tříd s nejvážnějšími haváriemi a postupná proměna křižovatek. To jsou plány správců silnic na Znojemsku, které mají zajistit bezpečnější jízdu. Kritiku současného stavu rozvířila nedávná smrtelná nehoda u Pavlic (na snímku), kde při čelní srážce dvou aut zemřelo pět lidí včetně malého dítěte.

Určité řešení problému na silnici I/38, tedy ze Znojma do Moravských Budějovic, naznačil starosta Znojma Jan Grois. „Se zástupci policie, obecních úřadů a Ředitelství silnic a dálnic jsme řešili bezpečnost na několika kritických místech. Například u odbočky na Mramotice, v Olbramkostelu, Vranovské Vsi, Pavlicích, Grešlovém Mýtě a u odbočky na Blížkovice. Necháme lépe vyznačit omezení rychlosti, na vybraných místech bude delší plná čára a vzniknou i nové přechody pro chodce,“ vyjmenoval.

Bezpečností na silnicích se zabývá i znojemský poslanec David Štolpa. „Ředitelství silnic a dálnic zpracovává bezpečnostní audit silnic první třídy na Znojemsku. Jeho výsledky budeme znát přibližně v únoru příštího roku. Aktuálně chystáme schůzku se starostou Bantic, na které budeme řešit například problém křižovatky mezi Banticemi a Hodonicemi,“ naznačil Štolpa.

Na silnici ze Znojma do Pohořelic mají v budoucnu zmizet nebezpečné horizonty. „Zároveň se uvažuje také o mimoúrovňových křižovatkách na některých kritických místech,“ řekl Štolpa.

Místa častých dopravních nehod

• Silnice I/38 ze Znojma na Jihlavu

• křižovatka u Kravska

• okolí Olbramkostela

• horizont u Pavlic

• Silnice I/53 ze Znojma na Brno

• bantická křižovatka

• oleksovická křižovatka

• horizonty mezi Lechovicemi a Olbramovicemi

• mackovická křižovatka

• miroslavská křižovatka

Podle šéfa brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davida Fialy se změny zatím dotknou jen úseku mezi Lechovicemi a Znojmem. „Po již fungujícím obchvatu Lechovic chystáme stavbu na dalších třech úsecích silnice I/53. Zatím nejdále je právě úsek z Lechovic do Znojma. Na tuto stavbu chceme být připravení už příští rok. Další práce na této silnici nás čekají v úseku mezi Pohořelicemi a Znojmem přibližně za dva a půl roku,“ odhadl Fiala.

Jak se změní bantická křižovatka, není nyní zcela jasné. „Dohodli jsme se, že tam zajistíme určité komfortnější řešení,“ naznačil Fiala.

TŘETÍ PRUH? DRAHÝ

Podle řidičů i odborníků na dopravu by takzvané silnici smrti mezi Znojmem a Pohořelicemi pomohly vhodně umístěné třetí pruhy pro bezpečné předjíždění. „Je ale jasné, že na to stát nemá peníze. Nevěřím ani tomu, že silničáři budou srovnávat horizonty. Je to velký zásah do terénu,“ myslí si učitel autoškoly Marek Neuschl.

U křižovatek s vážnými nehodami by uvítal například výrazné cedule s upozorněním na nebezpečné místo. „Vídám je třeba ve Východočeském kraji. Mají tam velké výstražné reflexní tabule s psychologickým účinkem na řidiče,“ zmínil.

Se stavbou třetího pruhu silničáři nepočítají. „To ekonomicky neobhájíme. Podle statistik význam silnice I/53 klesá. Ze sčítání hustoty provozu vyplývá, že tranzit včetně třeba řidičů z Polska tam ubývá. Poněkud jinak je to na silnici číslo dvaapadesát z Brna do Vídně. Tam očekáváme další nárůst počtu aut,“ konstatoval Fiala.