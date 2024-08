V některých situacích by podle svých slov online pohotovost využila například Brňanka Karolína Musilová. „Za mě, jakožto zdravotníka pracujícího pro Bohunickou nemocnici, je to výborný nápad. Zájem by podle mě mezi pacienty byl jistý," zamyslela se žena.

Nasnadě jsou ale podle ní také úskalí tohoto systému. „Lékař je ochuzen o možnost fyzického vyšetření a nemusel by si všimnout nějakých symptomů, které pacient sám neodhalí, nepopíše a na kameře nepůjdou vidět. Ale takových případů je asi malinko," dodala Musilová.

Nová online pohotovost v Jihočeském kraji neslouží k poskytování neodkladné či akutní péče, ale může fungovat jako alternativní kontakt mezi pacientem a lékařem. Vedení kraje si od systému slibuje, že prostřednictvím videohovorů budou moci lékaři posoudit a navrhnout pacientovi vhodný léčebný postup a zároveň vystavit eRecept.

Smyslem konceptu je podle jihočechů zvýšit časovou i místní dostupnost zdravotnictví, šetřit čas pacienta a snížit zátěž lékařských pohotovostních služeb a urgentních příjmů v případech, které nevyžadují fyzický kontakt lékaře s pacientem a vyřešit nekomplikované zdravotní obtíže pacienta na dálku, bez fyzické návštěvy ordinace.

Rizikem má být chybná diagnóza

Jihočeši jsou momentálně jediní z celé České republiky, kteří mají možnost zdarma využívat služeb krajské nonstop online pohotovosti. Vedení Jihomoravského kraje zatím zavedení tohoto systému neplánuje. „O této možnosti jsme dříve uvažovali, nicméně nakonec jsme k ní nepřistoupili. Vždy bude existovat široké spektrum případů, kde bude fyzická návštěva lékaře nutná," vysvětlil mluvčí jihomoravského kraje Petr Holeček.

Rizikem může být podle vedení Jihomoravského kraje například chybná diagnóza bez kontaktu lékaře a pacienta. „Online systém je pouze doplněk toho stávajícího. Jedná se o online službu, za kterou se musí platit, a kdy na konci online spojení stejně sedí lékař. Lze tedy předpokládat, že bude následně vše dražší a bude do pohotovosti zapojeno více personálu," doplnil Holeček.

Na druhou stranu si vedení kraje uvědomuje i výhody online pohotovosti. „Může přinášet určitý komfort pro pacienty i lékaře, kdy se například fyzicky na pohotovost nedostanou pacienti s banálními problémy, tím pádem se nebudou tvořit fronty a lékaři v ordinaci budou mít více času se věnovat komplikovanějším případům," řekl Holeček.

Podle některých opozičních zastupitelů je ale nástup takzvané telemedicíny, tedy ošetřování přes moderní komunikační technologie, krok správným směrem. „Pomáhá vyrovnat se s nedostatkem lékařů, který se i v Jihomoravském kraji dále zhoršuje. Pomůže především v méně závažných a méně akutních případech, kdy stanovení diagnózy na dálku je možné a prospěšné a nevadí, že lékaře a pacienta dělí desítky nebo stovky kilometrů," podotknul bývalý radní pro oblast zdravotnictví Milan Vojta.

Rychlý nástup umělé inteligence

Upozornil také na to, že zažíváme rychlý nástup umělé inteligence i ve zdravotnictví, kde už teď účinně pomáhá. Vojta by byl podle svých slov pro zavedení online pohotovosti i v Jihomoravském kraji. „Jihočechům patří obdiv, že věc uskutečnili a pak se tím pochlubili. Bohužel vedení Jihomoravského kraje se dost často nejdřív chlubí nápadem, pak slavnostně podepisuje memoranda a někdy pak ani na uskutečnění nedojde," uvedl.

Primář interny ve znojemské nemocnici Zdeněk Monhart upozornil také na to, že telefonické konzultace lékaři již roky používají ve svých ambulancích. A to nejen praktičtí lékaři, ale také ambulantní specialisté. „Sice jen u svých pacientů, ale často jsme touto cestou konfrontováni s medicínským problémem, který jsme u konkrétního pacienta dosud neřešili, a musíme na dálku kompetentně rozhodnout o postupu. Jistě každému neříkáme, ať přijde, že ho musíme vidět," poznamenal Monhart.

I on by zavedení online pohotovosti v Jihomoravském kraji vítal. „Mohla by pomoci odlehčit stávajícím příjmům. Možná by zabránila i některým zbytečným výjezdům sanitek, například situaci, kdy si pacient naměří doma vysoký tlak a je přitom zcela bez potíží, lze takovou konzultací vyřešit," uvedl Monhrart.

Riziko špatného odhadu situace a medicínského pochybení existuje podle Monharta i při vyšetření v ordinaci. „Zásadní je správně rozhodnout, zda lze danou situaci vyřešit na dálku, nebo ne. To vyžaduje medicínskou erudici, rozhodně to není práce pro začínající lékaře," upozornil znojemský primář.