„Všechny dotace z kraje měly být kvůli koronaviru původně zastavené a nikdo neměl dostat nic. V období ekonomického propadu je to pro nás všechny obrovský úspěch a dalo nám to celé spoustu práce,“ uvedl starosta Znojma Jan Grois.

Loni přitom starosta mluvil o požadované dotaci ve výši padesáti milionů korun. Celý projekt má totiž stát kolem dvou set padesáti milionů korun. „Žádáme o padesát milionů korun a věřím, že podporu získáme od všech politických subjektů,“ sdělil loni v únoru Grois.

Opozice vnímá prezentaci desetimilionové dotace jako starostův předvolební tah. „Desetimilionová dotace z kraje neřeší vůbec nic. Jestli ze začne stavět příští rok na jaře, jak vedení města slibuje, nebude to nic víc než opravdu jen to kopnutí do země. na víc peníze nebudou. Blíží se senátní a krajské volby a tak jde opět, podobně jako v případě obchvatu, jen o předvolební sliby,“ reagoval opoziční zastupitel Lukáš David.

Desetimilionovou dotaci už schválili krajští zastupitelé. Jedná se o rekordní jednorázovou investiční dotaci, kterou město z Jihomoravského kraje kdy obdrželo. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří pro dotaci na výstavbu nového krytého bazénu zvedli ruku. Bazén má sloužit nejen veřejnosti, ale především je nutný k zajištění kapacity pro povinnou výuku plavání žáků základních škol z celého regionu Znojemska a Moravskokrumlovska,“ konstatoval starosta Grois, který je zároveň i krajským zastupitelem.

Pro tak významnou investici chtělo město získat od počátku i finance z Jihomoravského kraje. Nejedná se totiž pouze o znojemskou záležitost. „Náš projekt podpořilo více než sto obcí z celého regionu, poněvadž v současnosti není v regionu dostatečná kapacita pro výuku povinného školního plavání a neexistuje jiná dostupná možnost, kde plavat. Tuto skutečnost potvrdila i analýza Asociace plaveckých škol, která mapovala situaci v jednotlivých regionech,“ připomněl Grois.

Nový krytý bazén, který vyroste v blízkosti Louckého kláštera, kde se nachází i venkovní koupaliště Louka, má nahradit ten stávající z roku 1965, který dosluhuje. Technické parametry a kapacita bazénu navíc neodpovídají současným potřebám.

Představa, že by Znojmo bylo nějaký čas bez plaveckého bazénu, je nemyslitelná nejen pro vedení města. „Tak to si opravdu nedokážu představit. Nejbližší bazén v Třebíči má zcela naplněnou kapacitu, v Brně je to podobné. Tam už jsme to zkoušeli. Znojmo bazén potřebuje. Je spádové pro spoustu základních škol v okrese, nejen pro znojemské plavce,“ řekla před časem předsedkyně Plaveckého klubu Znojmo Monika Dufková.

Krytý bazén bude sloužit nejen veřejnost a školnímu plavání, jak je uvedeno výše, ale také pro trénink znojemských plaveckých oddílů. Právě plavání má ve Znojmě velkou tradici. Místní oddíl vychoval např. olympionika Květoslava Svobodu, současnou olympijskou nadějí je plavec Adam Hlobeň. Medaile ze závodů pravidelně vozí i mládežnický oddíl. (dak)

O stavbě nového bazénu se vedla široká diskuse odborníků a veřejnosti před šesti lety: