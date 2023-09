V písemném vyjádření, které má Deník k dispozici, se hnutí Pro Znojmo v čele s předsedou městského kontrolního výboru Jiřím Kacetlem podivují mimo jiné nad tím, že po vyhraném výběrovém řízení z přelomu loňského a letošního roku uzavřeli představitelé města s mluvčím pracovní smlouvu na dobu neurčitou. „Je to velmi neobvyklý přístup. Pokud se jedná o výpočet nadstandardního platu, byla k našemu údivu Pavlu Kovaříkovi započtena plná praxe v délce až sedmadvaceti let, což by znamenalo, že se na obdobné pozici pohybuje minimálně od roku 2000, kdy byl ještě na vysoké škole,“ sdělil Kacetl.

Vedení města v čele se starostkou Ivanou Solařovou však trvá na tom, že mluvčí Kovařík zvítězil v loňském výběrovém řízení zcela v souladu s požadavky a představami zaměstnavatele. „Pan Kovařík byl pro svoji práci vybrán na základě dostatečných podkladů. Tyto informace jsou pro mě nové a kladu si otázku, kdo a s jakým cílem takto nepravdivě informuje,“ vyjádřila se Deníku starostka Solařová.