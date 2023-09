Podle opozice je takový krok v rozporu s demokratickými zásadami a tradicemi ve městě. „Od devadesátých let tady byla tradice, že každé zasedání zastupitelstva začínalo zprávou starosty o činnosti rady města v uplynulém období od posledního zasedání zastupitelů. Každý zastupitel i občan si tak mohl udělat obrázek, jak rada města funguje,“ popsal dosavadní systém lídr opozičního Pro Znojmo Jiří Kacetl.

Doplnil, že současná koalice ANO, SPD a Znojmáků odchyluje od demokratických hodnot. „Když byl bod na programu jednání zastupitelstva, mohla se k tomu opozice i veřejnost nějak vyjádřit, komentovat, připomínkovat, kritizovat i chválit. Diskuze je podle mého názoru úplným základem demokracie. Když diskuze nebude, bude to pouze hlasovací mašinerie. To přece neplní demokratické hodnoty,“ pozastavil se nad změnami Kacetl.

Další trestní oznámení. Znojmo řeší peníze za marketing i údajnou pomluvu

Starostka Solařová (ANO) se ale brání, že takto větší prostor pro diskuzi právě otevřela. „Rada města projedná mezi schůzemi zastupitelstva kolem tisíce bodů – rozhodnutí, projektů, dotací, prodejů a pronájmů majetku města. Bylo zvykem, že body do zprávy z rady vybíral starosta. A bylo právě na něm, jaké body ve zprávě předloží. Obvykle se jednalo jen o zlomek všech projednaných bodů. Každého zastupitele či občana přitom může zajímat kterýkoli jiný bod,“ zdůvodnila rozhodnutí Solařová.

Opoziční zastupitelé s tím ale nesouhlasí. „Mně se to nelíbí, v souladu s informovaností a proklamacemi vedení města by měl i nadále tento bod zůstat zachován. A to i kvůli transparentnosti,“ řekl zastupitel Znojma za opoziční ODS + KDU-ČSL SPOLU Pavel Jajtner.

Velká událost pro Znojmo. Ve městě je otevřený nový krytý bazén, sklízí chválu

Třeba Znojmáci z vládnoucí koalice přitom mají transparentnost na prvním místě svého programu. „Budeme zveřejňovat podkladové materiály a zápisy ze všech jednání zastupitelstva, rady, komisí i výborů,“ stojí hned v první větě jejich programu.

Podle opozičního zastupitele a bývalého starosty Znojma Jakuba Malačky (Naše Znojmo) je důvodem zrušení informování o činnosti rady města neochota odpovídat na dotazy opozice. „Rada odpovídá zastupitelstvu, její rozhodnutí jsou veřejná. Nevidím proto důvod, proč by zastupitelstvo ani veřejnost neměla mít možnost činnost rady města sledovat,“ řekl bývalý starosta.

S tím souhlasí i politolog a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík. „Mělo by to být běžné už z logiky věci, kdy rada města se zodpovídá zastupitelstvu. Na druhou stranu nedokážu říct, jestli je tato praxe běžná ve všech městech u nás,“ uvažoval politolog.

Kvůli podezřelým dohodám vypláceli statisíce. Znojmo podalo trestní oznámení

V okolních městech na jižní Moravě přitom informování o činnosti rady města běžné je. „Průběžně o výstupech z rady městy informujeme, informacemi se nijak netajíme,“ popsal například místostarosta nedalekého Moravského Krumlova Vojtěch Kocáb.

O činnosti rady města zastupitele informují i v Moravských Budějovicích. Bod o činnosti rady města tam mají přímo v programu zasedání zastupitelstva. Stejně jako tomu do nedávna bylo i ve Znojmě. Pravidelně o fungování rady města informují také v Hodoníně nebo Brně.

Podle starostky Solařové ale nikdo o žádné informace nepřijde. „Rada města zasedá zpravidla každých čtrnáct dní a všichni zastupitelé mají veškeré výstupy z rady. Mohou se kdykoli na cokoli zeptat, nemusí čekat dva až tři měsíce na schůzi zastupitelstva. O důležitých výstupech z rady města průběžně informujeme také občany. I pro jejich dotazy a podněty jsme průběžně k dispozici,“ ubezpečila starostka.

Velká sláva. Profesionální hasiči jsou ve Znojmě již 70 let

Opoziční zastupitelé ale se situací spokojení nejsou a smířit se s ní nechtějí. „Určitě to nenecháme jen tak vyšumět. Vznesli jsme dotaz a čekáme, jak nám tento krok vládnoucí koalice zdůvodní, řekl bývalý starosta Malačka.

Zpět nechtějí zůstat ani ostatní opoziční zastupitelé. „.Podáme návrh o zařazení zprávy o činnosti rady města do následujícího programu, což jako opozice můžeme. Vládnoucí koalice to sice může odmítnout, ale musí se o zařazení toho bodu na následujícím zasedání alespoň hlasovat. Pro veřejnost je to i tak signál, že něco nemusí být v pořádku,“ doplnil Kacetl.

Znojmo vede od loňských komunálních voleb koalice ANO, SPD a Znojmáci. V zastupitelstvu má tenkou většinu šestnácti křesel z jednatřiceti. Na opoziční Naše Znojmo, ODS + KDU-ČSL SPOLU a Pro Znojmo tak má převahu pouze jednoho hlasu.