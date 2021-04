Hlavní tah na Prahu a Vídeň centrem města, navazující na kruhovou křižovatku, teď objíždí řidiči bočními ulicemi. „Je to špatně značené, auta se pak štosují na Tovární ulici, kde je pořád zácpa. Navíc tam je rozkopaný chodník, takže se chodci proplétají mezi auty,“ zlobil se například Josef Svoboda.

Z frekventované Čermákovy ulice se totiž stala jednosměrná. „Ten druhý směr právě kličkuje, kde se dá,“ poukázal muž.

Republikoví silničáři na cestě frézují vozovku a chystají se pokládat novou vrstvu. „Opravu této silnice provádí Ředitelství silnic a dálnic jako správce komunikace. Až do 27. dubna se tu bude jezdit vždy jen v jednom jízdním směru, a to na Vídeň. Ve směru na Prahu musí řidiči jet po objížďce,“ upozornila mluvčí znojemské radnice Karolína Janečková.

Řidiči se potýkají s omezeními a částečnou uzavírkou ulice v úseku od náměstí Republiky po Mariánské náměstí. „Objízdná trasa mimo nákladních automobilů povede ve dvou etapách ulicemi Dr. Milady Horákové a 17. listopadu, kamiony projedou ulicemi Brněnská, Družstevní, Suchohrdelská a Rooseveltova,“ vyjmenovala Janečková.

Podle starosty města Jakuba Malačky jsou možnosti radnice omezené, protože silnice není v majetku města a provoz ani opravu neorganizuje. „Veškerá realizace je ve správě státních silničářů, značení po dobu oprav schvaluje vždy dopravní policie. My můžeme v předstihu pouze informovat obyvatele a na místo posíláme městské policisty, kteří zastavují kamiony a směrují je na objížďku,“ uvedl Malačka.

Podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davida Fialy odpovídá značení schválené dokumentaci dopravních opatření. „Pokud řidiči nerespektují dopravní značení je to spíš záležitost policie. V jednom směru by se kamiony neměly na místní komunikacích dostat vůbec a měly by jezdit na Dobšice,“ prověřoval situaci Fiala.

Zanedlouho čeká obyvatele Znojma další dopravní komplikace. „Opravovat se bude Havlíčkova ulice, která navazuje navazuje na kruhovou křižovatku v protějším směru. Tam by ale objížďky měli vést tak, aby se kamiony vůbec nedostaly do města,“ upozornil Malačka.