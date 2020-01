Případ podrobně popsal a na internetu zveřejnil sám majitel mlýna. „Po dvou letech úřední šikany a nemožnosti kolaudace jsme dosáhli stavu vlastnictví, které je vlastně tak trochu noční můrou. Naše milá úřední osoba se rozhodla, že naše stavba je zkrátka nepřípustnou a dává do toho naprosto vše, aby opět ruinou byla. Z moci úřední,“ napsal Röss ve zveřejněném dokumentu, doplněném fotografiemi opraveného objektu.

Majitel mlýna tvrdí, že udělal maximum pro záchranu stavby. „Památku jsme dovedli do zdárné podoby, i když je tedy z právního hlediska na zbourání a nutno jí uvést do původního stavu,“ rozhořčil se Röss.

Podnikatel jmenovitě poukazuje na kroky vedoucí oddělení památkové péče Aleny Křivánkové.

Vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Denisa Krátká práci své podřízené hájí. „Jsem přesvědčena, že ve všech správních řízeních vedených s panem Rössem postupovala v intencích zákona. V okamžiku, kdy došla k názoru, že se atakům pana Rösse, vedených zejména prostřednictvím sociálních sítí, musí bránit, podala trestní oznámení. Následně mi oznámila svoji podjatost,“ sdělila Krátká s tím, že tuto skutečnost oznámila Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Dvě trestní oznámení

Vyjádření Městského úřadu Znojmo k doplnila mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. „Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, jako příslušný správní orgán, již od února roku 2019 projednáním a rozhodnutím věcí týkajících se bývalého vodní mlýna ve Vranově nad Dyjí pověřuje Městský úřad Moravský Krumlov. Dochází k tomu z podnětu Městského úřadu Znojmo právě proto, aby byla vyloučena i teoretická možnost podjatosti ze strany tohoto jinak místně příslušného úřadu, a to vzhledem ke vzájemně podaným trestním oznámením. Nemáme tedy žádné doklady o tom, že by se Městský úřad Znojmo v této záležitosti choval nestandardně, v posledním roce je to navíc fakticky vyloučeno,“ naznačila Brindzáková.

Podle sdělení policie padla v kauze trestní oznámení dvě. Z každé strany jedno. „Jedno trestní oznámení jsme odložili, druhou věc projedná přestupková komise,“ nastínila policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Jako záslužný čin vidí podnikání Vladimíra Rösse a jeho péči o své objekty starosta městyse Lubomír Vedra. „Pan Röss u nás vybudoval a úspěšně provozuje známý Baby hotel Karolinka. Udělal tady kus pěkného Vranova. O problémech mezi kvůli mlýnu mezi ním a památkáři vím. Jde však o poměrně složitou kauzu, ke které se nemohu a nechci vyjadřovat. Na čí straně je pravda musí říct soud,“ konstatoval první muž Vranova nad Dyjí.