Státní silničáři oznámili rekonstrukci silnice I/53 v úseku od kruhové křižovatky ve směru na Dyji a Suchohrdly, po Lechovice. Stát má téměř čtyři sta padesát milionů korun.

Záměr v pondělí oznámil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. „Zahájili jsme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jedná se o úpravy dopravně nevyhovující silnice I/53 v délce přes sedm kilometrů mezi Znojmem a obchvatem Lechovic. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 443 milionů korun. Na akci zároveň probíhá stavební řízení,“ sdělil.

Podle ředitele závodu Brno Davida Fialy plánují silničáři se stavbou začít na přelomu jara a léta příštího roku. „V plánu jsou mimoúrovňové křižovatky, čtyři mosty nebo rozšíření silnice na tři pruhy za křižovatkou na Lechovice, přičemž dva pruhy budou vedeny ve směru na Znojmo. Smyslem rekonstrukce je zvýšit bezpečnost a odstranit co nejvíce křížení v dopravě a také zastávky autobusů z hlavní komunikace,“ přiblížil Fiala s tím, že v budoucnu mají silničáři v plánu pokračovat dalšími třemi etapami. Od Lechovic do Miroslavi, dále do Branišovic a Pohořelic.

Přestavby se dočká křižovatka na Bantice a Hodonice. Naopak silničáři úplně zruší přímé napojení na hlavní tah z obce Práče. Řidiči se na hlavní silnici nově dostanou už jen z Lechovic nebo od Bantic. Dojde také ke zrušení úrovňových napojení sítě polních cest a sjezdů na hlavní tah.

Z Práčí přes Lechovice

S tím nesouhlasí někdejší starosta Lechovic Josef Juráček. „To znamená, že všichni obyvatelé Práčí budou jezdit přes Lechovice. Tam je silnice, do níž se od války nedala ani koruna. Místo křižovatky zůstane jen podjezd pro zemědělské stroje. Všichni starostové jsme odjakživa rekonstrukci silnice tlačili, ale tohle je nešťastné řešení,“ myslí si Juráček.

Přestavbu vítá naopak Marek Hochman z Jihlavy, který silnici občas využívá cestou k rodině na Pohořelicku. „Když jsme tudy projížděli naposledy v noci, zařekl jsem se, že už nikdy více. Silnice je sice rovná, ale jsou na ní zrádné horizonty a doliny a časté křižovatky. Rovinka svádí mnoho řidičů k rychlé jízdě. Příště pojdeme raději po dálnici,“ má zkušenost.

Stavbu rozdělí silničáři do pěti hlavních etap, tak, aby zajistili kapacitu objízdných tras. Práce by měli ukončit do dvou let od zahájení stavby.

Rekonstrukce se dotkne celkem sedmi obcí v blízkosti hlavního tahu. Dobšic u Znojma, Dyje u Znojma, Tasovic nad Dyjí, Těšetic u Znojma, Bantic, Práčí a Lechovic.