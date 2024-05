Řešení město připravuje a záměrem je vybudování nového přechodu, který by mohl být o pár desítek metrů dál směrem do centra města. „Máme k dispozici studii s návrhem řešení. Jakmile padne shoda a souhlas vysloví všechny orgány, kterých se to týká, můžeme nechat vypracovat projektovou dokumentaci. A následně se pustit do realizace. V tomto směru prosíme veřejnost o strpení,“ vzkázal mluvčí města.

Sál Domečku ve Znojmě. V létě ožije festivalovou operou. Na tanečníky stále čeká

Zrušený zůstal také přechod přímo naproti vchodu do budovy Policie České republiky, kde sídlí také některé odbory města. Lidé mohou bezpečně přejít o kousek dál, kde najdou novotou svítící zebru.

Pražská ulice ve Znojmě. Přejít silnici mohou lidé u budově Policie ČR, jen zebra neústí přímo k hlavnímu vchodu.Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Stejně tak ti, kteří potřebují nakoupit v supermarketu v Pražské, mohou využít přechod naproti bývalé hasičské zbrojnici.

Debatu mezi některými lidmi vyvolaly také zálivy, kam v Pražské ulici zajíždějí autobusy. Zůstaly na nich totiž staré „kostky“ a řidiči poukazovali na poměrně velký výškový rozdíl mezi dlážděním a novým asfaltem. „Předmětem aktuální zakázky byl nový povrch vozovky, nikoli opravy či rekonstrukce dalších součástí průtahu, tedy ani zastávek. Co se týče dláždění samotných zastávek, v některých případech je viditelně zvlněné, situaci vnímáme,“ nechal se slyšet mluvčí znojemské radnice.

Výškové srovnání zálivů zastávek s vozovkou je v plánu. Bližší termín není jasný. Ředitelství silnic a dálnic musí nechat vypracovat projekt a vyřešit, jaký typ povrchu zvolí. Více si přečtete ZDE.

Radniční věž ve Znojmě jako šikmá věž v Pise? Optický klam vzbudil emoce

Státní silničáři opravovali na I/38 kromě Pražské také povrch na Mariánském náměstí, opravy trvaly tři týdny a vyžádaly si dopravní omezení. Oba úseky dohromady přišly na 13,8 milionu bez daně.

Rušná silnice trpí zejména pod koly kamionů. Loni rekonstruovali silničáři Vídeňskou ulici, která leží rovněž na průtahu Znojmem. „Denně městem projede zhruba dvacet tisíc aut, což způsobuje nemalé dopravní komplikace,“ připomněla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Úlevu lidem a dopravě ve městě přinese až kompletní dostavba obchvatu. Dobudování další z chybějících částí by mělo podle předpokladů začít příští rok. Deník se novinkám ohledně stavby obchvatu bude věnovat v dalších dnech.