/FOTOGALERIE/ U trojice pacientů vyzkoušel ve čtvrtek tým znojemských ortopedů pod vedením primáře ortopedicko-traumatologického oddělení profesora Radka Harta jako první v české republice nový systém vyšetření kolenního kloubu nazvaný NanoScope™.

Nemocnice Znojmo má republikové prvenství. Jako první využívá moderní systém k vyšetření poškození kloubů systémem NanoScope™. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

Jde o revoluční systém, který se začal poprvé používat v roce 2019 v US. Do Evropy dorazil záhy, a to jen o pár měsíců později. Podobná vyšetření se v Evropě provádějí například v Německu nebo Francii. Česká republika se k systému nově připojila právě prostřednictvím Nemocnice Znojmo.