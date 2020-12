Hlavní novinkou je zavedení přímých osobních vlaků z Brna do Hustopečí na Břeclavsku, což umožnila elektrifikace trati mezi Šakvicemi a Hustopečemi. „Ve špičce pojedou vlaky po půl hodině, mimo špičku a o víkendech každou hodinu,“ přiblížil ředitel regionálního obchodního centra Českých drah v Brně Jiří Sysel.

Změny v jízdních řádech na jihu Moravy



* nové přímé spojení Brno Hustopeče



* osobní vlaky z Brna buď do Židlochovic, nebo Hustopečí



* nová linka mezi Břeclaví a Šakvicemi



* více vlakových spojů do Rakvic včetně rychlíků



* nový noční spoj mezi Břeclaví a Brnem, navíc v turistické sezoně o víkendu spěšný vlak



* navýšení spojů mezi Mikulovem a Znojmem



* Expres Pálava Podyjí v neděli mezi Znojmem a Břeclaví celoročně



* více regionálních vlaků mezi Vídní a Břeclaví, od pondělí do pátku skoro každou hodinu po celý den



* autobusová linka 541 jen do Hustopečí, už ne k šakvickému nádraží



* autobusová linka 543 z Hustopečí a Šakvic k šakvickému nádraží - návaznost na rychlíky i osobní vlaky

Osobní vlaky z Brna ve směru na jih budou střídavě končit právě v Hustopečích a v Židlochovicích na Brněnsku. „Po více jak 180 letech to znamená ukončení vozby přímých osobních vlaků mezi Brnem a Břeclaví,“ zmínil Sysel.

Cestující mezi Šakvicemi a Brnem, ale o spojení s Brnem nepřijdou. „Pojede v nových časech a umožní přestup na rychlíky obvykle v Zaječí a na osobní vlak v Šakvicích,“ uvedla krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Zlepší se i dlouhodobě žádané spojení do Rakvic. Nově tam zastaví některé rychlíky jedoucí z Hodonína do Brna, zároveň obec obslouží i linka mezi Šakvicemi a Břeclaví. „Každý rok jsme podávali návrhy změn. Možná vyslyšeli naše stížnosti. Obyvatelům horší spojení komplikovalo cestu do zaměstnání. Změnu vítáme,“ řekl rakvický starosta Radek Průdek.

Pro některé se však situace nemění. Například Miroslava Poštolková dál bude jezdit autem na vlak, který vyjíždí do Brna zhruba v sedm ráno. Tento spoj totiž v Rakvicích i nadále stavět nebude. „Je to pro mě takto jednodušší," uvedla žena. Na druhou stranu chápe, že třeba lidé, kteří jezdí do práce o hodinu dříve, změny v jízdních řádech přivítají.

Květoslav Havlík ze společnosti Kordis upřesnil, že v Rakvicích budou zastavovat rychlíky, které objednává Jihomoravský kraj. Tedy ne všechny, jež jezdí mezi Hodonínem a Brnem.

Mezi Břeclaví a Brnem přibude v pátek, sobotu a neděli nový noční spoj, v sezoně o víkendech mezi oběma městy bude jezdit navíc spěšný vlak se zvýšenou kapacitou na kola. „Nabídku ocení hlavně turisté,“ míní Břeclavan Jan Hloch.

V pracovní dny se zvýší také počet spojů mezi Mikulovem a Znojmem. Expres Pálava – Podyjí pojede v neděli mezi Znojmem a Břeclaví celoročně. „Mikulovsko i Znojemsko je cílem četných výletů i dovolených a jejich lepší dopravní propojení jistě uvítají místní i turisté,“ sdělila znojemská mluvčí Zuzana Pastrňáková.

V příštím roce Jihomoravané musí počítat také s výlukami. „Z důvodu opravy nového novohradského tunelu bude od září jednokolejný provoz mezi Adamovem a Blanskem,“ zmínila Brindzáková.