Zastavení prodeje mladých stromků avizovali ovocnáři z firmy Ökoplant na svém webu už třiadvacátého března. „V drobném prodeji jsme prodali o dvě třetiny méně ovocných stromků než obvykle. V maloobchodě nám zůstalo asi dva tisíce stromků a ve velkoobchodě asi patnáct tisíc, které bychom jinak prodali,“ uvedl jednatel společnosti Ökoplant Slup Tomáš Letocha.

Jak dodal, ekonomické dopady určitě budou. „U školky takové škody neočekáváme, horší to bude u zmrzlých sadů. Sady máme poškozené asi z devadesáti procent,“ naznačil Letocha s tím, že společnost má tři sady a u každého je míra poškození jiná.

Problémem je fakt, že ovocnáři očekávají ještě další mrazy. „Teprve pak budeme mít spočítané škody,“ dodal Letocha.

Ředitel největší ovocnářské společnosti na Znojemsku Pomony Těšetice Ivo Pokorný registroval první letošní květy meruněk už 17. března. „To je spolu s rokem 2014 jeden z nejčasnějších termínů v poslední dekádě. Příčinou jsou vysoké teploty v zimních měsících. Přičemž ochrana proti mrazům v ovocnářství funguje proti klasickým jarním mrazíkům, které bývaly zpravidla jen v ranních hodinách a vrstva studeného vzduchu při nich dosahovala jen několik metrů výšky. V letošním případě šlo o mráz plošný, s mocnou vrstvou studeného vzduchu a s mnohahodinovým trváním,“ přiblížil ničivou sílu mrazu Pokorný.

I u Těšetic budou škody na úrodě značné. „Blížit se budou devadesáti procentům zmrzlých stromků. Zatím nemám ověřené zprávy z celé Moravy, ale domnívám se že škody v rozsahu 70- 100 procent poškození budou plošné,“ upozornil ředitel Pomony.

Nedostatek meruněk se projeví i v pálenicích. Počítá s tím například majitel pěstitelské pálenice U Nováků Jiří Novák. „Meruňkovice se letos bude pálit o mnoho méně, to je jasné. Jen to, co vidím v okolí například na Cínové hoře ve Znojmě, tak je všechno hnědé. Je možné, že někde meruňky budou, ale celkově to vidím špatně. Myslím si, že o sedmdesát procent méně meruňkovice vypálíme a lidi se ani nebudou objednávat. Co bude to bude,“ konstatoval Novák.