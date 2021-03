K novým lůžkům přikoupili Znojemští i stolky, pořídili také dvě dětská lůžka a tři postýlky. Přispěla na ně obec Chvalovice, částkou 200 tisíc korun. „Díky Chvalovicím se nám daří průběžně obměňovat postýlky na dětském oddělení. Dar jsme od nich dostali už opakovaně a velmi si toho vážíme,“ uvedl ředitel nemocnice Martin Pavlík.

Nová lůžka pro dospělé mají nosnost 250 kilogramů, jsou ovládaná elektromotorem, a opatřena postranicemi, dají se podle potřeby i prodloužit. Patří k nim hrazda, madlo a infuzní stojan. „Ošetřující personál ocení především možnost výškového nastavení lůžka pomocí elektromotoru včetně snadného polohování pacienta“ ocenila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jana Vacková.

Přizpůsobení výšky lůžka a polohování zádového a stehenní dílu ocení pak podle ní samotní pacienti.

Dětské postýlky využijí děti do sedmi let. „Mají ovládání postranic pomocí nášlapného pedálu a jejich nastavení do libovolné výšky, což zajišťuje bezpečí dětí a pohodlnou ošetřovatelskou péči nejen pro personál, ale také pro rodiče, dá se zvednout zádová část. Jsou to v podstatě zmenšená nemocniční lůžka, která jsou polohovatelná a ovládaná elektromotorem, jen je menší. Mají však možnost prodloužení ložné plochy pro starší dětské pacienty, přiblížila Veselá.

Nemocnice Znojmo má k dispozici celkem přes 600 lůžek. Zhruba třetina z nich slouží už bezmála padesát let. „Provést obměnu lůžek současně a zajistit tak moderní lůžkový fond v celé nemocnici by stálo asi 10 milionů korun, což není v našich ekonomických možnostech,“ konstatoval Pavlík.

Chce postupně obměňovat deset až patnáct lůžek ročně. V listopadu loňského roku si nemocnice zapůjčila také patnáct lůžek pro intenzivní péči a třicítku standardních lůžek ze státních hmotných rezerv.