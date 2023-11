Padesát let znojemské nemocnice: otevření bylo jen na oko, stavba měla zpoždění

Jiří Kostka externí redaktor - praktikant

/DOBOVÉ FOTOGRAFIE/ Padesát let existence oslaví v pátek desátého listopadu znojemská nemocnice. Na den přesně se před padesáti lety uskutečnilo její slavnostní otevření. Zúčastnily se ho špičky tehdejší vlády i stovky obyvatel Znojma. Do plného provozu se ale nemocnice dostal až o několik let později.

