Znojmo bude hospodařit se ztrátou 368 milionů, schválili zastupitelé

Náklady na elektřinu pro vánoční osvětlení Znojma vyjdou za období začátku Adventu do konce roku na 870 korun za den. Od Nového roku do Tří králů tedy šestého ledna zaplatí Znojemští už několikanásobně víc, 3 527 korun za den. „Nasvícení samotného vánočního stromu na Masarykově náměstí vyjde v období do konce roku na 24 korun za den, od Nového roku, opět v souladu s předpokládanými novými cenami by to mělo být 98 korun za den. Předpokládáme, že celková cena za elektřinu pro vánoční osvětlení našeho města vyjde za celé období na necelých 52 tisíc korun včetně daně,“ dodal Pavel Kovařík z tiskového odboru znojemské radnice.