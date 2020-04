„Dalo se to čekat. Je to mrzuté, ale nedá se svítit. Spojení dobrého piva a poslechu kapel mě baví. Pokud vím, tak v plánovaném termínu nebude ani květnový Festival vín VOC,“ postesknul si Kotáb.

Informaci v úterý zveřejnila mluvčí znojemské radnice. „Bez náhrady rušíme Pálení čarodějnic, Přehlídku dechových hudeb, Dny partnerských měst, Týden pro rodinu, Dětský den a Pivní slavnosti,“ sdělila Pastrňáková. Naopak studentský Majáles a Znojmo Extreme 790 se přesouvají na srpen a září.

O náhradním termínu uvažují také pořadatelé 12. ročníku Festivalu vín VOC. „Akci jsme zatím nezrušili. Pracujeme s náhradním termínem v srpnu. Jak to ale dopadne, to dnes nikdo neví,“ řekl Deníku šéf VOC Znojmo František Koudela.

Rušení akcí se týká také Městského divadla Znojmo. Představení ani koncerty se do konce června neodehrají v plánovaných termínech. „O těch náhradních, popřípadě o vrácení vstupenek budeme informovat na webu Znojemské Besedy či na na facebookovém profilu,“ dodala Pastrňáková.

Stejné opatření zrušení akcí se týká také programu pro seniory, ruší se vše do 30. června. „Aktuální vládní opatření nám neumožňují pořádat akce, na které jsme byli léta zvyklí a na která se vždy těšíme. Ať už se jedná o venkovní akce nebo o divadelní představení. Rušíme pochopitelně i všechny akce pro seniory, a to až do konce června,“ shrnul starosta Jan Grois.

Na třech akcích měli hrát také muzikanti z dechového orchestru Amatéři z Dobšic. Zklamání z zrušení akcí i z toho, že se s kolegy nemůže vídat na zkouškách neskrývá kapelník Amatérů Roman Teplý. „Měli jsem hrát na květnovém Dni partnerských měst, Festivalu dechových hudeb i pietním aktu osmého května. To vše padlo. Je to nepříjemné, ale musíme se s tím smířit. My nemůžeme ani zkoušek a bez zkoušek se hrát nedá. Každý jsme doma a cvičíme, jak můžeme. Moc mi hraní s kolegy chybí, ale teď s tím opravdu nic nenaděláme,“ svěřil se Teplý.

Kdy bude s kolegy nejdříve vystupovat si kapelník netroufá odhadnout. „Akcí máme v plánu víc, ale těžko říct. Snad bychom mohli zahrát na menších akcích už koncem června. Ale krizová varianta je, že bychom lidem nezahráli ani do Vánoc. Snad to dobře dopadne,“ dodal Teplý.

Rok 2020 je také významný oslavou 300 let městského pivovaru ve Znojmě. „O tom, jakým způsobem proběhnou tyto oslavy, budeme brzy informovat,“ naznačila mluvčí Znojma.

Uzavřeny dále zůstávají také všechny turistické provozy, jako je Turistické informační centrum, Znojemské podzemí, Radniční věž, Expozice pivovarnictví a Hradební opevnění. Jejich otevření se předpokládá, v návaznosti na rozhodnutí vlády, 8. června.