Centrem oslav bude Masarykovo náměstí, kde najdou zájemci i jarmark. Právě tam v neděli před pátou hodinou večer společně rozsvítí strom. „Dvanáct metrů vysoký stříbrný smrk věnovala městu paní Knapová ze Želetic u Znojma. Další, menší, bude na Horním náměstí od paní Březinové z Rudlic. Měří téměř osm metrů,“ ocenila Bohumila Beranová, místostarostka města.

Líbací brána

Vánoční atmosféra bude lákat obyvatele i návštěvníky také do jiných koutů a ulic historického Znojma. „Zabruslit si mohou na Horním náměstí, na Komenského náměstí se mohou zase rozhlédnout z vyhlídkového kola. Vyzdobena bude i Hradní ulice, pivovar i Enotéka v jejíž blízkosti si nejen zamilovaní užijí oblíbenou líbací bránu. Na Václavském náměstí vyroste fotostěna s obrazem Josefa Lady. Ohradu s ovečkami letos přesuneme do Hradní ulice, do blízkosti bývalé Loupežnické věže,“ doplnil Koudela.

Kvůli rekonstrukci radniční věže letos zatroubí trubači z nedaleké Vlkovy věže, vždy v úterý a čtvrtek v šest hodin večer. Přátelského ponocného potkají zájemci vždy od pátku do neděle od pěti do sedmi hodin večer.

Vánoční pohodu ve Znojmě navodí také koncerty a zimní venkovní kino na Masarykově náměstí. „Promítat budeme například oblíbený film Pelíšky, pohádku Tři oříšky pro Popelku či komedii S tebou mě baví svět. Dopoledne si užijí projekce animovaných pohádek zase děti ze škol a školek,“ vybral z nabídky Karel Semotam ze Znojemské Besedy.

Chybět nebude vánoční zabijačka na Masarykově náměstí, do Centra Louka zavítá s vánočním albem skladatelka a zpívající klavíristka Beata Hlavenková.

Dárky chudým dětem

Také letos mohou dobrodinci věnovat dárky opuštěným a chudým dětem. „Často je to jediný dárek, který dostanou. Obálku se jménem dítěte a přáním si mohou zájemci vyzvednout od pondělí v TIC, dárek se štítkem pak předají charitě, která jej doručí adresátovi,“ poradil Koudela.

Kouzlo starých Vánoc si mnozí připomenou v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. „Chybět nebude připomínka někdejších jídel v návaznosti na Vídeňskou kuchyni, děti si budou moci upéct cukroví, nazdobit perníky. Patchworkový klub vystaví své výrobky, výstava Vánoce v měšťanské rodině zase nabídne ukázku historických hraček. K zakoupení máme připravené i dárky pod stromeček v podobě knih či vstupenek do památek,“ přiblížila pracovnice muzea Renata Hurníková.

Na Vánoce mimo město pozvala zase tajemnice turistické destinační společnosti ZnojmoRegion Irena Navrkalová. „Slavnostně vyzdobený bude například zámek v Moravském Krumlově, Bítov, v Hrušovanech nad Jevišovkou si jiní užijí Čertoviny na zámku, Jaroslavicemi projede pekelný traktor. Nezapomenutelný zážitek nabízí i zimní plavby na přehradě ve vyhřáté lodi ve Vranově nad Dyjí. Uskuteční se před Silvestrem,“ nastínila akce v regionu Navrkalová.

Znojemský advent zakončí silvestrovské oslavy s divadlem Radka Brzobohatého a ohňostrojem. Kvůli dětem se uskuteční už v sedm hodin večer na Masarykově náměstí.