Průchod znojemským Horním parkem bude pro kolemjdoucí z důvodu pohybu těžké techniky částečně omezený. „S demoličními pracemi by se mělo začít v druhé polovině srpna a potrvají přibližně dva měsíce," informovala mluvčí znojemské radnice Soňa Bystřická.

Panelový dům sloužil dříve jako bydlení pro úředníky banky, která je hned v sousedství. Pochází z počátku osmdesátých let a je již několik let nevyužívaný a zchátralý. Žádným vhodným využitím se podle radnice nehodí do prostoru Horního parku.

Unikátní nález archeologů na Znojemsku. Podívejte, co bylo tisíce let pod zemí